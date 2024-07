Tattar: paaris kohas oli ebaõnne

Tallinna lauluväljaku on vallutanud kettagolfi mängijad, aga kahekordne maailmameister Kristin Tattar on Euroopa Discgolfi Festivalil pärast avapäeva üheksandal kohal.

Tallinna lauluväljakul peetava Euroopa Discgolfi Festivali naiste põhivõistluse esimene päev kulges nii mõnegi üllatusega. Esimese ringi järel juhib võistlust soomlanna Heidi Laine, kes läbis 18 rada 55 viskega.

Parima eestlannana on kolmandal kohal valitsev Eesti meister Kaidi Allsalu. Võistlusele favoriidi koormaga tulnud kahekordne maailmameister Kristin Tattar lõpetas päeva üheksandal kohal ning kaotab liidrile üheksa viskega. "Ma seadsin endale eesmärgiks, et ma lihtsalt tulen ja annan endast parima, et ma kuidagi ei hakkaks hirmust mingisuguseid viskeid tegema ja midagi korrigeerima," ütles Tattar ERR-ile.

"Ma tundsin, et enesekindlat mängu, lihtsalt oligi paaris kohas sellist ebaõnne ja mingisuguseid selliseid mõttetuid viskeid kuhjus seal järjest juurde. Seda jah kahjuks tagasi võtta ei saa, aga on nii nagu on," lisas ta.

Tattari jaoks midagi kadunud veel pole. Järgmise kahe päeva jooksul võib kaarte segama hakata ka ilm. "Mõjutab eriti veel, kui on näiteks närvipinge, siis võib olla tuleb sellist ülemõtlemist rohkem. Kui on näiteks vihmased tingimused, et kas ketas libiseb käest või mitte," selgitas ta.

Pühapäeval kulmineeriv võistlus on üks viiest kõrgema kategooria kettagolfi profiturniiri etapist sel suvel Euroopas.