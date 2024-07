Tabasalu ja Flora naised mängivad meistriliigas ühe kohtumise ette

Tänavu on naiskonnad madistanud nii karikavõistluste finaalis kui ka kahes Meistriliiga kohtumises. Omavahelistele mängudele anti sel aastal avapauk 1:1 viigitulemusega, karikafinaalis ja möödunud laupäeval toimunud liigakohtumises näitas Flora enda paremust, vastavalt tulemusega 2:0 ja 4:0, vahendab jalgpall.ee.

Flora on 11 mängitud kohtumise järel kindel tabeliliider – teenitud on 10 võitu ning ainus viigitulemus pärineb mängust Tabasalu vastu. Teenitud 31 punkti jätavad lähima jälitaja kümne punkti kaugusele Flora selja taha. Tabasalul on kaalul positsioon esikolmikus – praegu kolmandal kohal paiknev naiskond on kümne mänguga teeninud 17 punkti. Kuigi teisel kohal paiknevast Sportingust lahutab naiskonda neli punkti ning tabelis tõusmine pole võidu korral võimalik, siis tuleb ette vaadata lähimate jälitajatega, kes hiilivad vaid kahe ja kolme punkti kaugusel kannul.

Kas Tabasalu on teinud laupäevasest kohtumisest vigade paranduse või jätkab Flora enda võidukat seeriat, selgub kolmapäeval algusega kell 20.00 Tabasalu Arenal.

17. vooru kohtumine pidi toimuma septembrikuus, et kuna esialgne mängupäev kattus perioodiga, mil Flora võistleb UEFA naiste Meistrite liiga eelringis, peetakse kohtumine varem.