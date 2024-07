Kadi Kullerkannu karjäär jätkub Kreeka meistriliigas

Pikkust on võrkpallinaiskonnal nüüd juures, sest sel nädalal liitus pallitreeningutega 1.95 pikk diagonaalründaja Kadi Kullerkann, kes on seljatanud detsembrist alanud vigastuspausi. "Olen tagasi. Seda mängu valmidust peab vaatama, et nüüd tõesti viimasti mängisin ma kaheksa kuud tagasi, et ma siin lähen päev korraga," ütles Kullerkann ERR-ile.

Vigastus tekkis Rumeenia karikavõitjaks tulnud Targoviste klubi treeningul. Jaanuaris käis Kullerkann vasaku põlvega operatsioonil ja sai nüüd arstilt pallitrenniks rohelise tule.

"Arst ütles, et täitsa sportlane, tulemused on nagu kaks aastat tagasi. Füüsiliselt on vorm väga hea, sellega on kõik korras. Eks me siin veel teeme teste ja vaatame, kuidas koormusele vastu peab, see on teine asi," ütles ta.

Kuue riigi välisklubides mängitud ajaga on diagonaalründaja kogunud sellise usalduskapitali, et vaatamata pikale vigastuspausile on tal uueks klubihooajaks uus välisleping taskus.

"Mul on tegelikult leping sõlmitud. Lähen Kreekasse mängima Thessalonik Aris võistkonda ja nendega on ka selline kokkulepe, et ma teen selle koondisetükli ära, teen oma testid ära ja vaatan kuidas enesetunne on," avalikustas ta. "Kui on tunne, et tõesti ei suuda enam mängida, siis ju ma ikkagi ei lähe, aga praeguse plaani järgi olen sinna minemas ja ise loodan küll, et pean vastu."

Pika ajalooga Aris sai eelmisel hooajal Kreeka karikavõistlustel pronksi, aga lõpetas koduse meistriliiga üheksanda kohaga. "Eelmine aasta neil ei läinud väga hästi ja sellepärast nad tegidki muudatused - uued treenerid ja isegi vist juhtkond muutus veidikene. See aasta nad toovad suhteliselt tugevad mängijad sisse. Mul oli rõõm olla kaasatud sinna," ütles Kullerkann.

Rahvuskoondise eest on Kadi Kullekrann pidanud 76 mängu.