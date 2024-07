Indrek Reinbok jätkab Kalev/Cramo abitreenerina

Alates 2016. aastast meeskonna abitreenerina töötanud Reinbok on treeneritetiimi kuulunud nii Donaldas Kairyse kui ka Roberts Štelmahersi meeskondades. Rahvuskoondises on ta juhendanud erinevaid Eesti noortekoondiseid, oli Jukka Toijala ning nüüd Heiko Rannula käe all meeste rahvuskoondise abitreener.

Kalev/Cramo meeskonnal on 16. juuli seisuga paigas peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning mängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Leemet Böckler, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Severi Kaukiainen, Anrijs Miška ja Kasper Suurorg.

Ühistreeningutega alustatakse augusti alguses. FIBA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. september, asukoht veel selgub. Kalev/Cramol on alagrupiturniirile peale saamiseks vaja esmalt võita poolfinaali vastane ning selle õnnestumise korral ka finaal.