Pirital avati Muhu väina regatt ja värske sadamahoone

Muhu väina regatt on nelja aasta järel jõudnud taas Tallinnasse ja laupäeval toimus Eesti vanima ja suurima purjeregati pidulik avamine.

Võistlusprogramm ise algab alles esmaspäeval ja purjetamise laulupidu - nagu osalejad ise seda kutsuvad - kestab 20. juulini, kui lõpetatakse Haapsalus. Vahepeal käidakse ka Hiiumaal Kärdlas.

Lisaks regati avamisele toimus ka hiljuti valminud sadamahoone avapidu. "20 aastat oleme uuest sadamamajast ja spordikompleksist unistanud," lausus Kalevi jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste ER-ile. "Nüüd on ta valmis ning meil on palju rohkem võimalusi regatte ja muid üritusid paremini teha."

67. korda toimuvat Muhu väina regatti Tõniste ise kaasa ei tee. "Mind kisub purjetama kogu aeg, aga ma purjetan teises paadiklassis, kus on ühesugused paadid ja oleme sel aastal juba mitmel tiitlivõistlusel võistelnud. Eks sügisel tuleb MM ja purjetada saab küllaga," sõnas ta.

Küll aga osaleb Muhu väina regatil järjepidevalt Eesti jahtklubide liidu president Kalev Vapper. "Ma arvan, et hea asi kasvab iseenesest," lausus ta.

"67 aastat tagasi - ka minu isa oli üks regati algatajatest -, ei oleks ta osanud ette arvata, et regatil saab regulaarselt igal aastal olema üle saja jahi. Tuhatkond purjetajat, kes kaasa löövad. See on kohustuslik osa suvest."

Minu jaoks järjest purjetada 28. regatt. 28 aastat tagasi võis veel öelda, et võistlus ei olnud liiga oluline ja oluline oli osavõtt. Nüüd on võistlus on väga palju jaoks väga oluline."

"Kuna sel aastal on meile lähedal ka avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused - Mariehamnis, Ahvenamaa saartel -, siis see on parim ettevalmistus nendeks võistlusteks," lisas Vapper.