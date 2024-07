Klavan: esimene poolaeg olid magusad viinamarjad ja nüüd on need hapud

"Midagi ikka saab kaasa võtta, kindlasti neil kvaliteeti tuleb juurde ja eks me peame seal Armeenias veel rohkem tahtma, aga ma arvangi, et osade jaoks esmakordne kogemus. See on nüüd läbi elatud, tunnetus kätte saadud," kommenteeris Ragnar Klavan Tallinna Kalevi esimest eurosarja kohtumist.

Armeenia klubil olid osad mängijad puudu, kes Tallinna Kalevi elu võõrsil lihtsamaks ei tee. "Kergemaks seal ei lähe seal, võitleme lõpuni ja me teame, et me ei ole need soosikud siit grupist edasi pääsema, aga see ei tähenda seda, et me ei võiks võidelda. Võib-olla kukuvad meil seal jala peale nagu neil kukkus siin täna selle teise väravaga," rääkis Klavan.

"Eks see vahe tuleb neil sisse sellega, et sealse piirkonna mängijate stiil on nagu Gruusial, et eesliinis on lühemad, teravamad, kiiremad ja tehnilisemad mängijad. Meil siin meistriliigas kohtab neid vähem. Sellepärast meil mingid momendid ka tekkisid, kus me selle kiiruse ja tehnilisusega jäime hätta ja sealt tekkisid neil momendid. Tuleb jällegi õppida ja kohaneda ning vigade parandused teha," lisas Klavan.

Klubi presidendina jäi Klavanile mängust kahetised emotsioonid. "Kindlasti esimene poolaeg olid magusad viinamarjad ja nüüd täitsa hapud viinamarjad. Vähemalt oli emotsiooni ka nende inimeste jaoks, kes siia kohale tulid ja tahaksin tänada kõiki inimesi, kes aitasid meil selle ajaloolise mängu siin korda saata," kommenteeris Tallinna Kalevi klubi president Klavan.

Klavan rääkis, et tema eesmärk on tiimile stabiilsust juurde anda. "Sain hakkama, aga eks viimastel aastatel on see enda heaolu jäänud tagaplaanile, selles suhtes, et ma ei mängi enda pärast, sest enda ego mängud on ammu juba mängitud. Eesmärk on pakkuda tuge meeskonnale, kui neil on vaja, et mingisugust stabiilsust juurde saada. Mõnikord on raske, kui nii pikk vahe jääb ja siis ei ole saanud trenni ka väga teha. On nagu on, ei saa kurta," lõpetas Klavan.

Korduskohtumine toimub neljapäeval, 18. juulil Jerevanis.