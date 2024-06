Eesti sai kaks uut kõrgeima kategooria treenerit

Sõõrumaa sõnul on treenerid oma õpilastele eeskujud. "Eestis on juba kümme kõrgeima kategooria treenerit, see on meie spordile väga suur tunnustus. Väga hea meel on anda eliittreeneri kutsetunnistused üle kahele treenerile, kes on Eesti sporti väga palju panustanud. Aitäh, Peeter! Eesti vehklemine on ikka maailmatasemel! Aitäh, Kalmer! Usun, et need poisid, kes käsipalli mänginud on, saavad elus hakkama," arvas Sõõrumaa.

Üle 30 aasta käsipallitreenerina tegutsenud Musting ütles, et eliittreeneriks saamine on väga suur tunnustus. "Mul on väga uhke tunne. See annab mulle kindlasti motivatsiooni edasi tegutseda. See on oluline tunnustus ka meie kogukonnale. Olen seda tööd teinud eelkõige Põlvamaa käsipallikogukonna jaoks ning meie lapsevanemad, toetajad, sponsorid on samuti selle eest väljas," sõnas Musting.

Haapsalu vehklemist edasi viiv Peeter Nelis oli meelitatud. "Igasugune tunnustus on väga meeldiv, aga igapäevatööd tehes ei mõtle sellele. Olen väga tänulik, et minu tööd niimoodi hinnatakse," ütles Nelis.

Kokku on EOK treenerite komisjon andnud kaheksanda kutsetaseme nüüdseks kümnele Eesti treenerile – lisaks eelmainitutele on kõrgeima kategooria treenerid Märt Kermon (korvpall), Matti Killing (sõudmine), Rein Ottoson (purjetamine), Siiri Põlluveer (ujumine), Peeter Vahtra (võrkpall), Anna Levandi (iluuisutamine), Taivo Mägi (kergejõustik), Kadri Liivak (iluvõimlemine). Tänase seisuga on Eestis kehtiva treenerikutsetunnistusega 4280 juhendajat.