Jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemia lõpetas 22 mängijat

Jalgpalliakadeemia juhataja Marko Lelovi sõnul sai järjekordne lend tõuke, et täita oma unistusi jalgpalliväljakutel. "Lõpetanud lendu iseloomustab kõrge sportlik tase ja individuaalne meisterlikkus – see väljendus kahe aastaga tehtud töös kui sõprusmängudes Soome ja Poola eakaaslastega. Oleme rõõmsad, et oleme loonud õpilastele keskkonna mitmekülgseks jalgpallihariduseks, et nad saaksid esindada Eesti noortekoondisi ja klubide esindusmeeskondi," rääkis ta.

"Suur tänu Arte Gümnaasiumile suurepärase koostöö eest ning soovime meie õpilastele jõudu ja püüdlusi oma unistuste saavutamisel," lisas Lelov.

Jalgpalliakadeemia viienda lennu lõpetas 22 mängijat 11 erinevast klubist: Kaimar Markov (Levadia FC SK), Romet Leppik (Flora Jalgpalliklubi), Gert Kabal (FC Nõmme United), Karl Kompus (Levadia FC SK), Andreas Kompus (Levadia FC SK), Patrick Pihlak (Flora Jalgpalliklubi), Marat Šesterikov (FC Tallinn), Mikhail Džemesjuk (FC Tallinn), Ivan Uskov (FC Tallinn), Artjom Truuväärt (FC Nõmme United), Mark Artjunin (Levadia FC SK), Sten-Martin Volkov (JK Tallinna Kalev), Andreas Tetsmann (JK Tallinna Kalev), Sebastian Nieländer (JK Tallinna Kalev), Karl-Martin Kruusamägi (Harju JK), Ken Vassilenko (JK Poseidon), Sander Salei (JK Tabasalu), Kevin Pormeister (JK Tabasalu), Edward Sõrovatenko (FC Nõmme United), Robin Hansen (Raasiku FC Joker), Ruuben Nõmmann (MRJK), Daniil Smolin (FC Ararat).

Jalgpalliakadeemia juhataja on Marko Lelov, peatreener Marko Pärnpuu, abitreener Andres Oper ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ja füsioterapeudina tegutseb akadeemias Karl Frederik Pruuden. Arte Gümnaasiumi õppejuht on Lilli Arumäe ning klassijuhataja Nadežda Mirontšik.

Jalgpalliakadeemia projekt käivitati 2018. aastal, mis annab 8.–9. klasside noormängijatele võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga. Mängijad treenivad Lilleküla jalgpallikeskuses, kus ootab neid neli jalgpallitreeningut nädalas ning lisaks kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.