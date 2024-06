Henn: meilt oodatakse seda, et suudaksime hammustada endast tugevamaid

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub laupäeval Balti turniiri avamängus Lillekülas Fääri saarte meeskonnaga. Ühtlasi on see Eesti koondisele esimeseks mänguks uue peatreeneri Jürgen Henni juhendamisel.

Eesti koondis on saanud Jürgen Henni käe all koos olla nüüdseks kolm päeva ja laupäevase Fääri saartega peetava kohtumise eel on elevus mõistagi suur.

"Koondises on täiesti uus energia. On tunda, et käes on uus algus. Kõik on elevil ja oleme selle lühikese aja jooksul jõudnud väga palju tööd teha. Trennid on väga mõnusad ja intensiivsed olnud," sõnas ründaja Henri Anier mängueelsel pressikonverentsil.

Eesti koondis oli Lillekülas viimati võidukas poolteist aastat tagasi. Publik tahab uue alguse märgiks kohe võitu, mis on kindlasti eesmärgiks, aga plaan on pikem ja laupäevane mäng vaid selle esimene samm.

"Ma arvan, et homme pole veel mõistlik võitu tagaajades vastuollu minna meie mänguliste põhimõtetega. See tekitaks mängijates väga suurt segadust, et mis suunas me siis lõpuks liikuda tahame," märkis Henn.

"Kõigepealt on vaja üles ehitada võistkonna struktuur ja nägu. Lõppude lõpuks meilt ei oodata Balti turniiri võitu, vaid seda, et suudaksime hammustada endast tugevamaid. Pigem olen valmis ohverdama homset ja ülehomset mängu, et öelda aasta pärast, et oleme valmis tugevamate vastaste vastu mälestusväärseid hetki looma."

Eesti ja Fääri saarte mängu avavile kõlab Lilleküla staadionil kell 19.00. Mängu otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.