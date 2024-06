Maasik nihutas EM-debüüdil Eesti rekordit nelja sekundi võrra

Maikuus uue rahvusrekordi (9.48,62) püstitanud Maasik tegi EM-i avapäeval suurepärase jooksu ning ületas finišijoone ajaga 9.44,20. Oma eeljooksus teenis ta kümnenda koha, kuid paraku sellest edasipääsuks ei piisanud - finaalikoht jäi kaheksa ja poole sekundi kaugusele.

"Mõte oli nagu alati, üsna terav start ja koht esimesel rajal välja võidelda," ütles Maasik pärast jooksu ERR-ile. "Aga sellist tiitlivõistluse kogemust mul ei ole, kõik on väga vihased, et seda kvalifikatsioonist edasipääset kätte saada. Üsnapea sain aru, et teistega võideldes kulutan liiga palju energiat ja võtsin pigem rahulikuma ja sujuvama positsiooni grupi taga. Lootsin distantsi teisele poolele, et seal jääb teistega võrreldes rohkem jõudu."

Kokkuvõttes pälvis Maasik EM-il 19. koha ning ütles, et jäi oma ajaga väga rahule. "Olin juba eelmise Eesti rekordiga väga rahul, aga teadsin, et seal on veel varu. Hooaeg on alles algusjärgus, eks startide ja erinevate võimaluste katsetamistega saab kindlasti veel edasi," ütles ta.

"Võin öelda, et tiitlivõistlused panevad üsna hea pinge peale, ikka tahaks oma lähedastele ja kaasaelajatele head emotsiooni pakkuda. Kui endal on teada, et seis on hea, siis tahaks seda ka realiseerida. Vahel õnnestub, vahel mitte. Täna tuli välja, mul on väga hea meel," lisas Maasik.

Oma sportlaskarjääri jooksul mitu korda ala vahetanud sportlane ütles, et plaanib tulevikus veelgi paremaid tulemusi teha. "Ma arvan küll, olen vigastustest vaba olnud ja arenenud ka. Sellisel moel on sporti suur rõõm teha, töö on ka poole kohaga ja toetab spordi tegemist. Elu on heas balansis ja tundub, et selle pealt tulevad ka head tulemused," lõpetas Maasik.