Konstantin Vassiljev lõpetab koondisekarjääri

Kui märtsis teatas 38-aastane Ragnar Klavan, et tema koondisekarjäär on lõppenud, siis nüüd teatas koondisetee lõpust ka 39-aastane Konstantin Vassiljev. Mõlemat meest ootab pärast mängijakarjääri lõppu ees lahkumismäng.

Vassiljev kuulub valikusse 4. juuni kohtumiseks Šveitsiga. "Kostja on mänginud Eesti koondises aastate jooksul võtmerolli, tegemist on täiesti erakordse mängijaga. Minu peatreeneriks oleku aja jooksul otsustas ta mitmeid mängukäike, oli võtmerollis Balti turniiri võidus ja koondise C-liigasse tõusmises. Ta on suurepärane liider nii väljakul kui ka selle kõrval. Mäng Šveitsi vastu saab olema ühe peatüki lõpp, sest sügisel alustatakse uue Rahvuste liiga tsükliga. Minu kindel soov oli, et Kostja oleks minu viimases mängus koosseisus," rääkis Häberli.

Alates 2006. aastast Eesti koondist esindanud Vassiljev ütles, et ligi kaks kümnendit Eesti eest palliplatsil võidelda on olnud suur au. "Nii nagu elus ikka, iga teekond lõpeb omal ajal. Loogiline koht minu koondisekarjäärile punkt panna on praegu, kui eelmine valiktsükkel koos play-off mänguga lõppes ning samuti lõpeb Thomase peatreeneriks oleku aeg. Jürgen [Henn] alustab mitmeaastast projekti, kuhu kuuluvad juba teised mängijad," ütles Vassiljev.

Juunikuistest koondisemängudest jäävad vigastuse tõttu eemale kaitsjad Taijo Teniste ja Joonas Tamm, poolkaitsjad Mattias Käit ja Markus Soomets ning ründajad Rauno Sappinen ja Oliver Jürgens. Koondisega liitub alates Balti turniiri mängust meeste koondise võimalik debütant, 16-aastane Patrik Kristal, kes esialgu esindab noormeeste kuni 21-aastaste koondist mängus Soome vastu.

4. juunil juhendab Thomas Häberli koondist viimast korda, 8. juunil teeb koondise peatreenerina debüüdi Jürgen Henn, kelle kõrval alustavad uued abitreenerid Joel Indermitte ja Arno Pijpers ning kehalise ettevalmistuse treener Ilo Rihvk. Väravavahtide treenerina jätkab Mart Poom.

Meeste koondis mängib 4. juunil võõrsil Šveitsiga. Aasta esimene kodumäng toimub 8. juunil, kui A. Le Coq Arenal minnakse Balti turniiri mängus vastamisi Fääri saarte koondisega.

Kodumängu kohtumise pääsmed on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Mõlema kohtumise otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Eesti koondise koosseis juunikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 29/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 92/0

Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 58/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 30/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 26/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Bohemian FC (IRL) 16/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 14/1

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 3/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 157/26**

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 33/0

Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 31/2

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 23/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 16/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 8/0

Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 5/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – Waregemi Zulte (BEL) 3/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0*

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 93/22

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 28/4

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 7/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 4/1

Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 2/0

*liitub meeste koondisega alates 7. juunist

**osaleb ainult mängus Šveitsi koondise koondise vastu

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreener: Jürgen Henn

Väravavahtide treenerid: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

Alates 5. juunist koondise treenerid ja personal:

Peatreener: Jürgen Henn

Abitreenerid: Joel Indermitte, Arno Pijpers

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Ilo Rihvk

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart