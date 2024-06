Konstantin Vassiljev: ausalt öeldes arvan, et ma väärisin seda mängu

Eesti jalgpallikoondis kaotas peatreener Thomas Häberli maavõistlusmängus Šveitsile 0:4, Vassiljev pääses platsile 81. minutil. "Ma arvan, et meil olid [Häberliga] sarnased mõtted. Küsimus oli, kui palju ma saan mängida. Võin ausalt öelda, ja ma ütle selliseid asju tihti, ma lõppkokkuvõttes väärisin seda," ütles Vassiljev Delfile.

"Üks pikk-pikk periood elust sai otsa, aga elu läheb edasi," lausus Vassiljev Delfile. "Kõike natuke. Kurb, et see otsa sai. Rõõm, et see kujunes nii pikaks. Muidugi pettumus, et ma ei suutnud koondisesärgis kõike, millest unistasin, korda saata."