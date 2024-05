Lisaajal võidu teeninud Rangers viigistas Panthersiga seeria

Stanley karikavõistluste idakonverentsi finaalseeria on pärast kaht mängu viigis, sest põhihooaja esinumber New York Rangers alistas teises kohtumises mullu finaalis kaotanud Florida Panthersi lisaajal 2:1.

Rangers läks kodujääl toimunud seeria teist kohtumist juhtima juba viiendal minutil, kui Vincent Trocheck tabamuseni jõudis. Teisele perioodile mindi siiski viigiseisul, sest Panthers leidis kaks minutit enne lõpusireeni vastuse, kui Carter Verhaeghe viigivärava viskas.

Teisel ja kolmandal perioodil enam väravalisa ei sündinud ning kohtumine läks lisaajale, kus Barclay Goodrow 15. minutil Rangersi võiduvärava viskas ning seeria üks-üks viigistas.

"Väga tore on, kui just tema sellise värava viskab, sest see pole tema tavapärane roll," ütles juhendaja Peter Laviolette võiduvärava visanud kanadalase kohta. "Kui keegi teeb oma tiimi jaoks nii palju erinevaid asju, siis oled väga õnnelik, kui temast sõltub nii suur tulemus."

"Ma ei mäletagi päris täpselt, kuidas see sisse läks, aga [Vincent] Trocheck tegi hea eeltöö," sõnas värava autor. "[Will Cuylle] andis värava ette, seal oli kõik tühjaks tõmmatud. Nende kahe poolt hea töö."

Rangers ja Panthers on idakonverentsi finaalis pärast kaht mängu viigis, seeria liigub nüüd Floridasse. Läänekonverentsis alistas Edmonton Oilers avamängus Dallas Starsi 3:2.