Karistuspingilt tõusnud McDavid viskas Edmontoni võiduvärava

Leon Draisaitl ja Zach Hyman viisid Edmontoni teise kolmandiku alguses mõne minuti jooksul kahe väravaga juhtima, aga peagi vähendas Tyler Seguin kaotusseisu minimaalseks ja viskas 3.23 enne lõpusireeni ka viigivärava.

Esimene lisaaeg paremust ei selgitanud, aga Hymani väravale resultatiivse söödu andnud Connor McDavid viskas 32 sekundit pärast teise lisaaja algust Kanada klubi võidutabamuse ja röövis Dallaselt seeria kodujääeelise.

Seejuures eelnes sellele karistusdramaatika, sest McDavid saadeti esimesel lisaajal kaheks minutiks karistuspingile. Pärast olukorda videost üle kontrollimist teatasid kohtunikud, et Edmontoni mängija mängis kõrge kepiga.

Kanadalane väitis aga, et vastaste Matt Duchene hoidis tema keppi kinni ja sai seetõttu löögi alahuule pihta. "Ma lihtsalt läksin litri järele. Tundus, et ta hoiab mu kepist kinni," kirjeldas McDavid hiljem.

"Ma isegi ei tundnud, et ma mänginuks kõrge kepiga. Ma arvan, et tema nägu puutus mu kepi vastu. Võib-olla oli see lihtsalt ebaõnn."

Oma karistuspingis veedetud perioodi kirjeldas McDavid järgnevalt. "Väga pikk. Väga-väga pikk. Masendav. Vihkasin seal iga sekundit."

Edmonton suutis aga arvulise vähemuse ära kaitsta ja McDavid sai seejärel mängu kangelaseks kerkida.

Seeria teine kohtumine toimub pühapäeval, 26. mail taas Dallases.