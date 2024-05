Kuuba ei karda traumast tingitud vormilangust: pigem on võistlusnälg

Erinevalt paljudest aladest, kus olümpiapääse otsustatakse ühel-kahel kvalifikatsioonivõistlusel, võis Kuuba olümpiaootuses end rahulikumalt tunda, sest oli edetabelisse piisavalt punkte kogunud. Eelmisel nädalal sai ka selgeks, et Pariisi minemiseks on punktid koos.

"Sulgpallis on pingevabam. Pead aasta jooksul neid turniire mängima. Esimene poolaasta õnnestus turniiridelt vajalikud punktid kokku saada. Järgnev poolaasta oli rahulikum. Teised naised käisid päris palju üle maailma, et punkte ikka kokku saada," lausus Kuuba ERR-ile.

Vahepealse aja on Kuuba veetnud Taanis, kus treenib Peter Gade sulgpalliakadeemias ja on ravinud sügisest saadik vaevanud põlvevigastust. Peaaegu neli kuud ei saanud ta seetõttu üldse mängida.

"Sport on ettearvamatu. Kindlasti on pool aastat olnud väga raske. Olen olnud vigastatud. Pole saanud nii palju võistelda, kui oleks tahtnud," sõnas ta.

"Selles mõttes on veel parem, et ma need punktid varem kokku sain. Ma ei pidanud muretsema, et olen vigastatud ja ei saa mängida. Olen saanud rahulikult taastusravi teha, et nii kiiresti kui võimalik tagasi turniiridele saada."

Olümpiamängudeni on veel natuke üle kahe kuu. Vormilanguse pärast Kuuba muret ei tunne.

"Ei tunne, et oleks jälgi jätnud," lausus eestlanna. "Pigem on võistlusnälg. Juunis on plaanis kaks turniiri, et hoida võistlustunnetust ja saada olümpiat võistlusmänge."

Tokyo mängudel sai Kuuba alagrupis ühe võidu ja ühe kaotuse ning edasi ei pääsenud. Seekord on eesmärgiks vähemalt tasavägistes mängudes võit enda kasuks pöörata.