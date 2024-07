Kuuba: naha sain märjaks, aga hooaega seganud vigastusi ei tundnud

Avageimis 4:5 kaotusseisu jäänud Kuuba võitis siis kümme punkti järjest, kontrollis kogu kohtumist kindlalt ning võitis matši lõpuks poole tunniga.

"Naha sain ikka märjaks, pealtnäha tundub võib-olla kerge, aga peab ikka jalad liikuma saama ja kõik väljaku nurgad läbi mängima. Punktide järgi oli tõesti väga ühepoolne, aga mõned pallivahetused ikka olid. Sain homseks väga hea soojenduse," rääkis Kuuba võidu järel Eesti ajakirjanikele.

"Tundsin ennast väljakul kindlalt. Neid vigastusi, mis mind on hooaja jooksul kimbutanud, ma ei tundnud. See adrenaliin ja publiku toetus annab ka lisa juurde. Lihtvigu oli täna küllaltki vahe, tihti on nõrgema vastase puhul raske fookust hoida, aga selle üle on hea meel, et suutsin nii kindla võidu võtta. Võib-olla teise geimi lõpus oli üks selline punkt, millega oleks saanud mängu varem lõpetada, aga suures plaanis oli nii nagu tahtsin," kommenteeris Kuuba oma turniiri avamängu.

Maailma edetabelis 111. kohal olev Abdul Razzaq läks mängu juhtima 5:4 ja ja võitis teises geimis 0:3 kaotusseisus olles järgnenud viiest punktist neli, aga Kuuba vastases esimesel puhul 10:0 ja teises geimis 11:2 vahespurdiga.

"Muidugi võib vastane ka paar head punkti mängida, see ei tähenda, et pean kohe midagi muutma. Minu mänguplaan on sama, teen samu asju. Kui oleme siia välja jõudnud, oskavad kõik häid punkte ja häid lööke, see ei tohiks verest välja lüüa," kinnitas eestlanna.

Kuuba järgmiseks vastaseks on kahekordne olümpiamedalist, ala üks suurimaid staare P. V. Sindhu. Eestlanna sõnul läheb ta kolmapäeval tegema nii-öelda elu mängu ja selleks aitas valmistuda ka avamäng. "Sindhul on nii tugev rünnak, et pean rohkem ette servima, varieerima, tilkpalle sisse tooma. Keskmisel väljakul võib homme olla natuke rohkem tuult, aga pigem on tunnetus on käes ja see on hea," kinnitas ta.

Oma Tokyos tehtud olümpiadebüüdiga võrreldes on nüüd Kuuba sõnul atmosfäär sootuks erinev. "See on midagi hoopis teistsugust! Kelle jaoks me seda üldse teeme - fännid ja lähedased, Tokyos seda tunnet väga ei tekkinud, aga siin on iga päev saal täis. See annab lisatunnet, et oh, kui lahe!"