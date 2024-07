ERR Pariisis | Kuuba: need on ikkagi nagu päris olümpiamängud

"Üldiselt on see hooaeg olnud teistsugune kui eelnevad, olen mänginud vaid kolm võistlust. Vigastuste tõttu kahjuks pole rohkem võimalik olnud," rääkis sügisest saadik põlvevigastust ravinud Kuuba Eesti ajakirjanikele. "Aga ma ütleks, et eelkõige viimane kuu on läinud ainult ülesmäge, keha on paremas konditsioonis kui mõnda aega tagasi. Viimased treeningud on kulgenud küllaltki plaanipäraselt. Selles mõttes on hetkel kõik hästi, olen heas kohas omadega."

"Ühtpidi oli aega palju, aga nagu ikka, see aeg läheb ruttu. Ja kuna mul olid erinevad tervisehädad, siis oli niimoodi, et kui oli tunne, et nüüd on hea seis, sain põlvevigastusest üle, saan õige pea võistlustulle naasta, siis oli mingi teine koht kehas üle koormatud. Hästi üles-alla käis see," jätkas Kuuba. "Oleme keskendunud just sellele, kuidas sellega rahu teha. Sportlase keha ei ole ju kunagi sada protsenti korras, vahel peadki väikese valuga mängima. Kuidas rahulikuks jääda ja proovida sellistes tingimustes, nagu võimalik, anda endast sada protsenti."

Kristin Kuuba Autor/allikas: Karli Saul

Naiste üksikmängus, kus võistleb 39 sulgpallurit, loositi mängijad 13 kolmesesse alagruppi. Kuuba loositi ühte alagruppi Rio olümpiamängudel hõbeda ja Tokyos pronksi võitnud India sulgpalluri Pusarla Venkata Sindhuga, kes on maailma edetabelis 13. real. Kuuba teine vastane on Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq Maldiividelt, tema on edetabelis 111. kohal. Vigastuspausi tõttu vähe võistelnud Kuuba ise on 73. positsioonil.

"Kindlasti on raske loos, aga kui vaadata kõiki 13 alagruppi, siis kerget loosi on väga võimatu saada," tõdes Kuuba. "Olen loosiga pigem rahul. Mõnedel mängijatel on kindlasti palju hullemad, n-ö surmagrupid. Olen positiivsem selle koha pealt ja valmis lahingusse minema."

Kuuba eelistaks esmalt mängida Maldiivide mängijaga. "Tema võiks olla mulle see vastane, kelle vastu on võidušansid, mina olen selles mängus favoriit. Ja siis jääks alagrupist edasipääs otsustada viimases mängus," sõnas ta. "Sindhu on teatud enda ründava ja agressiivse mängu poolest. Ta on kindlasti üle keskmise pikem, lööb lööke teravama nurgaga. Viimasel ajal olen treeningutel rõhku pannud sellele, et kaitsemängus olla valmis selleks, et tulevad teravama nurgaga ja rohkem piiri äärde löögid. Minu tugevus võiks olla see, et mul ei ole mitte midagi kaotada, näitangi, mida ma õppinud olen ja mis on minu trumbid. Võib-olla kaitses need pallid ära tuua, mida ta ei toota, et tooksin ja siis sealt hakata vasturünnakut ehitama."

2Enne loosimist treener küsis, kellega maailma esikümnest tahaksin mängida. Ütlesin Sindhu," avaldas Kuuba. "Selles mõttes sain, mis ma lootsin. Mängida mitmekordse olümpiamedalisti vastu, ta on ka üks maailma enimteenivaid sportlasi, kes on väga tuntud sulgpallimaailmas ja üleüldse maailmas…. see ongi see, mille nimel igapäevaselt treenin. Et näidata nendel hetkedel, mille nimel treeningutel iga päev käin."

Kristin Kuuba ja treener Joshua Eipe Autor/allikas: Karli Saul

Pariisi olümpia sulgpalliturniiril tehakse alagrupimängudega algust juba laupäeval, 27. juulil, aga Kuuba enda mänguaega veel ei tea. "See on tõesti natuke huvitav, et on ainult kaks esimest päeva üles pandud, kes mängivad. Samamoodi ise käin seal lehe peal ja uuendan, et vaadata, kas on juba tulnud. Natuke oleks ikka parem teada kohe. Eeldatavasti on esimene mäng 29. juulil. Aga mis kell, selgub lähipäevil, ma loodan," rääkis Kuuba kolmapäeval Eesti ajakirjanikele.

Praeguseks on avaldatud kolme esimese mängupäeva ajakava ja Kuuba nime sealt ei leia, mis tähendab, et ta peab enda alagrupimängud ilmselt 30. ja 31. juulil ehk alagrupiturniiri viimastel päevadel. Sindhu ja Abdul Razzaq peavad omavahelise kohtumise pühapäeval, 28. juulil.

Kuuba ütles, et tunneb end Pariisis natuke rahulikumalt kui kolm aastat tagasi Tokyos olümpiadebüüti tehes. "Tean natuke, mis mind siin ees ootab. Aga kindlasti samamoodi olen põnevil. Need olümpiamängud on päris mitme asja poolest ikkagi [eelmistest] erinevad – publik on siin, mu enda perekond tuleb vaatama. Need on ikkagi nagu päris olümpiamängud, kõik on nii, nagu olema peab," rõõmustas ta. "Loodan, et ikka on rahvast. Kui tühjade tribüünide ees mängid, on natuke selline tunne, nagu kedagi ei huvitakski, üksinda kõksime. Kindlasti publik on see, mis teeb spordist elamuse. Loodame, et tuleb publikut."