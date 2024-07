Sulgpallur Kristin Kuuba alustas olümpiaturniiri ülikindla võiduga

Kuuba jäi avageimis eksootilise vastase vastu 4:5 kaotusseisu, aga vastas siis võimsalt, võites koguni järgmised kümme punkti. Sealt edasi enam probleeme ei tekkinud, eestlanna kasutas pikkusevahet enda kasuks ära, näitas ka osavat võrgumängu ja alustas olümpiat kindla võiduga.

Alagrupiturniiri teises mängus kohtub Kuuba kolmapäeval maailma paremikku kuuluva kahekordse olümpiamedalisti Pusarla Venkata Sindhuga. Edasipääsuks on vaja kolmeses alagrupis tulla esikohale.

Juba pikemat aega vigastustega võidelnud ja seetõttu suvega maailma edetabelis TOP50 piirimailt 73. reale langenud Kuuba kohtub oma avamängus ühega Maldiivide viiest olümpiasportlasest, kes asub maailma edetabelis 111. kohal.

"Tema võiks olla mulle see vastane, kelle vastu on võidušansid, mina olen selles mängus favoriit. Ja siis jääks alagrupist edasipääs otsustada viimases mängus," sõnas 27-aastane Kuuba matši eel vastase kohta.

Lisaks neile kuulub olümpial M-gruppi üks maailma parimaid sulgpallureid, 29-aastane India täht Pusarla Venkata Sindhu, kes võitis 2016. aastal Rios OM-hõbeda ning Tokyos pronksi. Lisaks on ta 2019. aasta maailmameister. Abdul Razzaq ja P. V. Sindhu on M-grupi avamatši juba pidanud, soosik sai kindla 21:9, 21:6 võidu. Alagrupist pääseb edasi vaid üks mängija.

"Üldiselt on see hooaeg olnud teistsugune kui eelnevad, olen mänginud vaid kolm võistlust. Vigastuste tõttu kahjuks pole rohkem võimalik olnud," rääkis sügisest saadik põlvevigastust ravinud Kuuba Eesti ajakirjanikele Pariisis turniiri eel. "Aga ma ütleks, et eelkõige viimane kuu on läinud ainult ülesmäge, keha on paremas konditsioonis kui mõnda aega tagasi. Viimased treeningud on kulgenud küllaltki plaanipäraselt. Selles mõttes on hetkel kõik hästi, olen heas kohas omadega."

Kuuba ütles oma pressikonverentsil, et tunneb end Pariisis natuke rahulikumalt kui kolm aastat tagasi Tokyos olümpiadebüüti tehes. "Tean natuke, mis mind siin ees ootab. Aga kindlasti samamoodi olen põnevil. Need olümpiamängud on päris mitme asja poolest ikkagi [eelmistest] erinevad – publik on siin, mu enda perekond tuleb vaatama. Need on ikkagi nagu päris olümpiamängud, kõik on nii, nagu olema peab," rõõmustas ta. "Loodan, et ikka on rahvast. Kui tühjade tribüünide ees mängid, on natuke selline tunne, nagu kedagi ei huvitakski, üksinda kõksime. Kindlasti publik on see, mis teeb spordist elamuse. Loodame, et tuleb publikut."