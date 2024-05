Kuusmaa karjäär jätkub Viimsis

20-aastane ja 185 cm tagamängija esindas Viimsit kuues Eesti-Läti liiga ja kolmes Eesti meistriliiga kohtumises. Esimeses teenis ta keskmiselt pea 17 ja teises pea 19 minutit mänguaega.

"Olen väga tänulik, et Viimsi andis mulle poole hooaja pealt võimaluse tulla mängima ja arenema. Nende kuudega on Viimsist saanud mu uus kodu," lausus Kuusmaa. "Otsustasin Viimsi kasuks, sest mulle väga meeldib treener Valdo Lipsu ja kogu organisatsiooni suhtumine meeskonda.

"Järgmiselt hooajalt isiklikult ootan areneda nii inimese kui ka mängijana, nähes vaeva enda nõrkuste kallal. Meeskonnalt ootan töökust, võitluslikkust ja omavahelist toetust."

Eesti-Läti liiga ühisliigas olid tema statistilised näitajad 4,4 punkti, 2,1 lauapalli ja 2,5 resultatiivset söötu mängus. Meistriliigas olid vastavad näitajad 5,7 punkti, 2,3 lauapalli ja 1,7 tulemuslikku söötu.

"Kaspar on oma energilisuse ja võitluslikkuse poolest eeskujuks igale klubi lapsele ja noorele. Kaspari tahe anda endast alati kõik süstis kogu meeskonnale rohkelt särtsu," kiitis peatreener Lips.

"Mul on hea meel, et Kaspar on nõus meiega koostööd jätkama, et järgmisel aastal koos meie võistkonnaga teha samm edasi nii individuaalselt kui meeskondlikult."

Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul jõuti kokkuleppele väga loomulikult. "Kaspar oma nooruse, positiivsuse ja energiaga sobib meie meeskonda ideaalselt," sõnas ta.

"Lisaks korvpallile on Kaspar selle ajaga näidanud ennast tõelise meeskonnamängijana ka väljaspool platsi olles alati valmis aktiivselt kaasa mõtlema ja osalema erinevatel sündmustel, olgu need Viimsi kogukonna või toetajatega seotud. Tõeline proff väljakul ja väljaspool."