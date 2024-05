Rosenthali kaugvise tõi Tartu Ülikoolile põnevas avamängus võidu

Teisel veerandajal pääses Tartu korraks isegi 14 punktiga juhtima (38:24), aga suuremaks vahe ei kärisenud ja viimase veerandi alguse 11-punktisest kaotusseisust (64:43) suutis Pärnu välja tulla.

Külalised läksid 14:0 spurdi toel hoopis ise 67:64 juhtima, aga sellele vastas omakorda 10:0 spurdiga Tartu. Pärast Devin Harrise kaugviset läks Tartu kaks minutit enne lõppu juba seitsmega peale (77:70), kuid Pärnu ei andnud veel alla.

Ivo Van Tamm realiseeris ühe vabaviske, tabas seejärel ka väljakult, samuti Siim-Markus Post ja Saimon Sutti korv pool minutit enne lõppu kuulutas viigiseisu 77:77.

Järgnenud vabaviset Sutt aga ei tabanud ja Tartu rünnaku lõpetas Märt Rosenthali otsustav kaugvise. Järelejäänud ajaga enam Pärnu korvini ei jõudnud, sest Posti kolmene läks mööda.

Rosenthal ja Davis Rozitis olid 16 punktiga Tartu paremad, neist Rozitis võttis ka 14 lauapalli. Hendrik Eelmäe viskas 13 silma, Devin Harris jõudis tosina resultatiivse sööduni. Pärnu ridades sooritas Post kaksikduubli: 18 punkti ja kümme tulemuslikku söötu. Tamm viskas 17 ja Sutt 12 silma.

Eelmäe sõnul sai Pärnu tagasi Tartu enda passiivse rünnaku tõttu. "Meil kadus rünnakul teravus ära, tekkisid ebaloogilised visked, nad said jooksma ja enesekindluse kätte," lausus ta ERR-ile.

Tartu vahetas hiljuti peatreenerit. Gundars Vetra asemel asus vägesid juhatama Priit Vene. "Oleme saanud Priiduga umbes kuu aega trenni teha ja oleme leidnud temaga hästi hea rütmi," sõnas Eelmäe.

Kui poolfinaali eel tundus olevat üks küsimusi, kuidas tuleb Tartu toime Pärnu tagamehe Siim-Markus Postiga, siis Eelmäe sõnul polnud see eraldi teema. "Mängime meeskondlikult, enda strateegiat," vastas ta. "See on ainult üks võit. Kaks on veel minna."

Pärnu mängija Tamme sõnul oli neil vastasest ülevaade olemas. "Enam-vähem teadsime, mida mingi mängija teeb ja milline on mängujoonis. Ma ei ütleks, et nad meid millegiga üllatasid," ütles ta.

"Meil oli lõpus šanss ära ampsata see mäng. Mõned pallikaotused siin-seal, mõned möödavisked. Sinna see mäng jäi."

Kolmapäeval alustavad poolfinaalidega BC Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitas. Pärnu ja Tartu on uuesti vastamisi neljapäeval Pärnus.