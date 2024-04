Tipporienteerujad nägid Jüriöö jooksul võsas kõvasti vaeva

Sakus peetud traditsioonilise teateorienteerumisvõistluse õhtul kell üheksa stardi saanud põhirajale startis 50 viieliikmelist meeskonda. Üldvõitjaks tulnud Peko pani märgi maha juba võistluse alguses, kui orienteerujate seas kõrgelt hinnatud avavahetuse võidu teenis 35-aastane Kristo Heinmann. Ühtlasi kuulub tema nimele nüüd võistluse kõigi aegade avavahetuse võitude rekord.

"Kui on õigesti arvestatud, siis see oli kaheksas kord. Varem olime Tiit Taliga viigis, nüüd on see ainult minu käes," muheles Heinmann ERR-ile. "Siin tuleb vaadata, kuidas võistkonnaga on, võib-olla on mingitel hetkedel mind rohkem vaja viimases vahetuses, kui tahame üldvõidu peale minna."

Võistluskeskuses oli aga lõpetanud sportlaste suurimaks jututeemaks raskesti läbitavad võsad, milliseid polnud enne enda sõnul näinud ka kõige kogenumad orienteerujad.

"Ütleme nii, et korraldajad olid kõvasti vaeva näinud! Eriti see, mis raja lõpus oli, kõige tihedam metsaosa pärast linnajooksu, see pani ka suure mehe pingutama, et sealt läbi saada. See oli tõesti midagi teistsugust," tõdes Heinmann.

Jooksu neljandal etapil tõstis Eesti parim naisorienteeruja Evely Kaasiku liidrikohale oma klubi Joka I, kelle edu Peko ees oli enne viimast vahetust üle kahe minuti.

"Mina läksin seekord täiesti kindla peale," sõnas Peko neljandat vahetust jooksnud Siiri Mere. "Tegin poognaid, jooksin mööda teid nii palju kui sai ehk siis hästi elementaarne, hästi lihtne. Isegi ei hakanud trügima, sest tundus, et seal võsa ja kraavide vahel on ennast väga raske uuesti paika saada, kui sa korraks ära kaod. Läksin kindla peale, ilma vigadeta."

Pekole kindlustas lõpuks klubi ajaloo kolmanda võidu ankrumees Sergei Rjabõškin, finišeerudes kaks minutit enne kella üht öösel. Teiseks tuli Joka esimene, kes kaotas võitjale kolme ja poole minutiga. Kolmandaks tuli mullu võidutsenud Tartu Orienteerumisklubi Ilves. Kokku lõpetas seekordse Jüriöö jooksu 45 võistkonda.