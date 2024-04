Liverpool ja Arsenal loovutasid koduväljakul olulisi punkte

Nädala keskel Euroopa liiga veerandfinaalis üllatuskaotuse saanud Liverpooli kehv vorm ei saanud lõppu ka pühapäeva õhtul, kui Crystal Palace juba 14. minutil Eberechi Eze väravast juhtima läks. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tegi poolajapausi neli vahetust, kuid Liverpool ei suutnud võimalusi ära kasutada ja pidi leppima 0:1 kaotusega.

Liverpool ei ole alates 2021. aastast kaht kodumängu järjest kaotanud, lisaks oli see Crystal Palace'i esimene võit Anfieldis alates 2017. aasta kevadest.

Viimasest kuuest Premier League'i kohtumisest 16 punkti teeninud Arsenal koperdas samuti, kui Leon Bailey pärast 84 väravateta minutit Aston Villa juhtima viis. Ollie Watkins pani neli minutit Villa võidule efektse punkti, kui tõstis palli üle David Raya ja Arsenal pidi kodus 0:2 kaotusega leppima.

Enne 33. mänguvooru kahekesi liigatipus olnud Arsenal ja Liverpool langesid kaotuste järel vastavalt teisele ja kolmandale kohale, sest neist hüppas mööda Lutoni 5:1 alistanud tiitlikaitsja Manchester City. City on saanud taaskord hooaja lõpus hoo sisse ning on kogunud 73 punkti, teise koha meeskondadel on 71 silma. Viimasel Meistrite liiga kohal on 63 punkti kogunud Aston Villa.

33. mänguvoor lõpeb esmaspäeva õhtul Chelsea ja Evertoni kohtumisega, kokku peetakse 38. vooru.