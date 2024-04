Viis väravat löönud Man City tõusis vähemalt päevaks taas liidriks

Daiki Hashioka omavärav viis kodumeeskonna juba teisel minutil juhtima, aga järgmist väravat oodati enam kui tund aega. 64. minutil suurendas City eduseisu Mateo Kovacic, kes saatis 15 meetrilt tugeva löögiga võrku lahti mängitud nurgalöögi.

76. minutil realiseeris Erling Haaland penalti, viis minutit hiljem vähendas Ross Barkley külaliste kaotusseisu kahele väravale, aga omakorda kuus minutit hiljem realiseeris suurepärase individuaalse töö väravaks Jeremy Doku. Lõppskoori vormistas matši kolmandal lisaminutil teist mängu järjest värava löönud kaitsja Joško Gvardiol.

Meistrite liiga kohta jahtiv Tottenham Hotspur sai laupäeval valusa kaotuse, kui jäi võõrsil Newcastle Unitedile alla 0:4. Kaks tabamust sai kirja Rootsi koondise ründaja Alexander Isak, kes on Newcastle'i viimases 12 kodumängus nüüd löönud 12 väravat. Kogu kõrgliigahooaja peale on tal 17 tabamust, kolm vähem, kui selles arvestuses esikohal oleval Haalandil.

Brentford alistas 2:0 viimasel kohal oleva Sheffield Unitedi, Burnley - Brighton mängisid 1:1 ja Nottingham Forest - Wolverhampton 2:2 viiki.

Tiitlikaitsja Manchester City on 32 mänguga kogunud 73 punkti ning kerkis tabelis esikohale. Ühe mängu vähem pidanud Arsenal ja Liverpool, kellel on koos 71 punkti, peavad oma matši pühapäeval. Neile järgnevad 60 punkti kogunud Aston Villa ja Tottenham, Newcastle'il on kuuendana 50 silma.