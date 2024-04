Liverpool sai kodus ootamatult 0:3 lüüa

Gianluca Scamacca viis Atalanta 38. minutil minutil juhtima ja Liverpooli peatreener tegi vaheajal kolm vahetust: väljakule tulid Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah ja Andy Robertson.

Hiljem vahetas Liverpool platsile ka Luis Diaze ja Diogo Jota, aga abi sellest polnud - hoopis Atalanta lõi veel kaks väravat: 60. minutil skooris Scamacca teist korda ja 83. minutil vormistas lõppseisu Mario Pašalic.

"Issand jumal, see oli tõsiselt halb mäng. Alustasime hästi, väga hästi, aga siis me ei jätkanud seda. Ma arvan, et juba pisut enne nende väravat kaotasime pisut oma mängu, see ei olnud liha ega kala," kommenteeris peatreener Jürgen Klopp.

"Keskväli oli jaotatud niimoodi: parem poolkaitsja vasakul, vasak poolkaitsja, ründaja. Ma ei tundnud seda ära, see oli väga imelik. Jalgpalliterminoloogias nimetatakse seda taktikaliseks distsipliiniks. Mängisime halva mängu, väärisime kaotust ja peame seda nüüd põdema."

Kaotusega pidi leppima ka teine võistlustules olnud Inglismaa klubi West Ham United, kes jäi võõrsil alla Leverkuseni Bayerile 0:2. Kahe Itaalia klubi omavahelises duellis sai AS Roma võõrsil jagu AC Milanist 1:0. Lissaboni Benfica alistas kodus Marseille Olympique'i 2:1.

Kordusmängud peetakse neljapäeval, 18. aprillil.