Kibbermann: mul on täispikad tööpäevad ja hetkel täiesti toss väljas

TalTechi võrkpallinaiskond on Eesti meistrivõistluste kullast ühe võidu kaugusel. Suurt mahvi on kogu hooaja vältel saanud sidemängija Karolina Kibbermann, kel kanda sama suur roll ka koondises.

Kaks hooaega Prantsusmaal profimängijana karastunud Kibbermann lootis TalTechi ridadesse naastes, et saab kodus veidi hoogu maha tõmmata. Läks aga teisiti. Esimest aastat ülikoolis arhitektuuri õppides ja tiimis põhisidemängija koormust kandes on klubihooaja finišiks patareid viimase pulga peale tõmmanud.

"Inseneriteaduskonnas ei ole päris nii, et olen mõni tunni nädalas koolis ja ülejäänud aja saalis. Mul on täispikad tööpäevad ja tunne, et toss on hetkel täiesti väljas. Pigistan endast nii maksimumi kui üldse anda saab," lausus Kibbermann ERR-ile.

"Prantsusmaal ma liiga palju mänguaega ei saanud. Selles mõttes on mul hea meel, et olen Eestis nii palju mänguaega saanud. See on väga kardinaalne muutus võrreldes eelmiste hooaegadega. Võib-olla ei ole ma selle koormusega harjunud. Suvel näitas ka koondisetsükkel, et ega mul terveks suveks võhma ei jätkunud, kui põhirolli kandsin."

"Peab palju kardiotrenni tegema ja kopsud suureks saama," järeldas ta. "Ei ole tegelikult lihtne olnud. Vaat, et raskem kui Prantsusmaal olles. Siin on vähemalt pere ja lähedased, kes saavad toetada."

Eesti koondis peab Euroopa Kuldliiga esimesed mängud 17. ja 19. mail Rakveres, kui vastasteks on Sloveenia ja Ukraina. 22-aastane koondise põhisidemängija loodab, et leiab selleks ajaks värskuse ja saab lihvida tõstete tehnikat.

"Paratamatult ei ole kooli kõrvalt sellist aega olnud, et hommikustes trennides käia ja tehnikat lihvida. Tavaliselt hommikused trennid selle jaoks on," lausus ta. "Prantsusmaal sai seda palju tehtud oli näha, et suvel oli selle võrra parem puude."

"Nüüd on pigem hästi palju mängulist poolt olnud, mul on arenenud mängu lugemise oskus. Loodan, et suvel on piisavalt ajaakent, et jälle lihvida - et need tõsted hakkaks hästi lendama."

Kodus mängides sai Kibbermann ka pakkumise lühikeseks mänguajaks Poola meistriliigas. "Hooaja jooksul tuli üks väga ahvatlev pakkumine poole hooaja pealt välismaale minna. Mulle pakuti Kertu Laagiga samasse liigasse minna. Oli küll Poola liiga madalama otsa tiim, neil seal sai sidemängija vigastada," ütles ta.

"Neil oli hooaja lõpp, jäänud vaid paar üksikut mängu. Kogemuse mõttes oleks olnud ülivinge, kuid lõpuks jäi neil raha taha. Mind veel nii lühikeseks ajaks sinna võtta tundus neile keeruline. Nad ütlesid, et hoiame suhted soojad ja eks ole näha."

Välisklubis mängimist õpingute ajal Kibbermann ei välista. Tallinna Tehnikaülikoolis on tal ees veel neli õppeaastat. "Õpingute jooksul peaks saama ühe aasta välismaale minna. Tuleb sättida, et oleks kõige õigem hetk minna. Mine sa tea, et äkki enne EM-i tsüklit jälle proovida," mõtiskles sidemängija.

"Kuid pean pakkumiste puhul vaatama, et liiga tase oleks piisavalt hea ja klubis roll selline, et saaksin palju mänguaega. Ma olen veel nii noor mängija, et mul vaja seda, et saaksin palju mängida. "

Eesti meistrivõistluste finaalseerias Rae Spordikool/Viastoni vastu on TalTechil saanud järjest kaks põhitegija haiget. Temporündaja Kätriin Põld väänas finaali avamängu lõpus põlve ja teda hoitakse nüüd koondise mängudeks ning liigseid riske ei võeta. Teise finaalmängu lõpus maandus diagonaalründaja Dzintra Lember vastase jala peale ja viimaseid punkte mängida ei saanud.

"On näha et hooaja lõpp on käes, me kõik oleme pikast hooajast väsinud ja vigastused on kerged tekkima," selgitas Kibbermann. "Me oleme mõlema mänguga ühe oma põhimängijatest mängu ajal kaotanud."

"Me küll anname endast maksimumi, kuid see pole see maksimum, mis meil oli hooaja alguses sees oli. Mul on heameel, et need võidud on tulnud, aga ega see kerge ei ole ja väga ilus ka pole olnud. Näha on, et mõlemad tiimid on väsinud ja sellevõrra on sellist võitluslikust, pall püsib kauem mängus ja see toob aina rohkem rahvast saali."

TalTechiga on Kibbermann tulnud sel hooajal Eesti karikavõitjaks, saanud Balti liigas pronksi ja loodab 10. aprillil võta oma esimese Eesti meistritiitli, kui Rae vastu peetakse kaks-null eduseisus finaalseeria kolmas mäng.