Cambridge tegi sõudelahingus puhta töö

Meeste võistlusel kulus Cambridge'i kaheksapaadil 6,8-kilomeetrise distantsi läbimiseks aega 18 minutit ja 56 sekundit. Oxfordi esindust edestati lõpuks kolme ja poole paadipikkusega.

Võistluse eel kritiseeris Oxfordi treener Sean Bowden Thamesi jõe seisukorda, nimetades seda rahvuslikuks häbiplekiks. Briti keskkonnaamet tuvastas hiljutise kontrolli käigus Thamesi veest võetud proovist E.coli bakterit.

Oxfordi sõudja Leonard Jenkins avaldas pärast võistlust, et saastunud vesi jättis võistlusele oma jälje. "Ma ei taha Cambridge'ilt midagi ära võtta, aga pean ütlema, et meil olid mõned mehed päris raskelt E.coli bakteriga haigestunud. Mina oksendasin hommikul ja polnud sugugi kindel, kas suudan võistelda. Lõppkokkuvõttes ei pruukinud see õige otsus olla, sest ma ei suutnud endast maksimumi anda. Tore oleks, kui Thamesi vees poleks nii palju kakat," rääkis Jenkins.

Cambridge tuli võitjaks teist aastat järjest ja kokku 87 korda. Oxfordi paatkond on võitnud 81 korral.

Naiste seas võidutses Cambridge'i kaheksapaat seitsmendat aastat järjest, teenides sel korral esikoha ajaga 21.01. Oxfordi naiskond kaotas seitsme paadipikkusega. Cambridge on naiste arvestuses noppinud 48 ja Oxford 30 esikohta.