Oxford on traditsioonilise sõudeduelli eel marus: see on rahvuslik häbiplekk

Sel laupäeval toimub Thamesi jõel 169. korda Briti ülikoolide Cambridge'i ja Oxfordi kaheksapaatide sõudevõistlus. Thamesi jõe vesi on aga niivõrd saastunud, et Oxfordi treener Sean Bowden nimetas seda rahvuslikuks häbiplekiks.

Hiljutise kontrolli käigus tuvastati Thamesi jõest võetud proovist E.coli bakterit. Briti keskkonnaameti hinnangul on selle põhjuseks vee-ettevõtete poolt Inglismaa jõgedesse ja meredesse juhitud reovesi, mille maht kasvas 2023. aastal võrreldes üle-möödunud aastaga enam kui kaks korda.

Sellest tulenevalt andsid sõudeduelli korraldajad nädalavahetuseks hoiatuse, et sportlased väldiksid vette sattumist. Eelkõige mõeldakse sellega võistlusjärgset traditsiooni, mille kohaselt visatakse võitjaks tulnud paatkonna roolija vette.

Oxfordi sõudemeeskonna treeneri Sean Bowdeni sõnul on Thamesi jõevee seis muret tekitav. "See on rahvuslik häbiplekk, kas pole? Oleks suurepärane, kui sõudevõistlus tooks sellele rohkem tähelepanu. Mõistagi oleme teadlikud, et ka meil on selles kõiges oma roll ja vastutus," sõnas Bowden.

"Aeg-ajalt tabab kedagi kõhutõbi, kuid nad saavad sellest 24 kuni 48 tunni jooksul lahti. Me keegi ei taha, et inimesed haigestuksid. Iga kord kui siia tuleme, räägime kõigile, et hügieeninõuetest tuleb kinni pidada," lisas ta.

Bowden ei soostunud avaldama, kas Oxfordi paatkond viskab võidu korral roolija vette või mitte. "Ma ei oska öelda. Kindlasti arutame seda meeskonnasiseselt. Meie meestel on õigus otsustada, kas nad tahavad, et neid visatakse vette või mitte."

Cambridge'i ja Oxfordi mõõduvõtud on toimunud alates 1829. aastast ning viimasest viiest võistlusest neli on võitnud Cambridge. Kokkuvõttes juhib Cambridge seeriat 86:81. Naiste seerias on peal Cambridge 47:30.