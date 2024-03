Raplas protestiti korvpalliklubi toetuseks

Hiljuti tuli välja, et Rapla vald kavatseb kohaliku korvpallimeeskonna ja korvpallikooli toetust poole võrra kärpida. Meeskonna eestvedaja Jaak Karbi sõnul on klubil sedasi eriti kõrgliiga tasemel keeruline toime tulla.

Enne neljapäevast vallavolikogu istungit kogunesid meelt avaldama Rapla korvpallifännid. Meeleavalduse eesmärk on ühelt poolt anda vallajuhtidele mõista, kui oluline on korvpall kogukonna jaoks, teisalt rõhutada traditsioonide tähtsust.

"Ma arvan, et see on ühtlasi mitte ainult selle meeskonna säilitamise eest kogunemine, vaid meelavaldus selle nimel, et säiliks väga pikaajaline traditsioon, mis korvpallil Raplas juba on," lausus meeskonna mänedžer Karp ERR-ile.

"Tegelikult sellel aastal saab juba 60 aastat esimesest Rapla meeskonnast Eesti meistriliigas, kindlasti on eesmärk ka seda traditsiooni säilitada."

Toetuse andmist Rapla volikogu neljapäeval ei otsustanud, kuid Karp rõhutab, et ootab otsust võimalikult peatselt, et uueks hooajaks plaane teha. Tema sõnul pole toetuse tõstmiseta meeskonnal kõrgliigas võimalik kvaliteetset tööd teha.

"Ikkagi järjest raskem on meie konkurentidega võistelda," lausus ta. "Kõik teevad samme edasi ja nii on ka meil vaja. Kokkuvõttes on ikkagi... kuna tegemist on spordiga, siis mida tugevam võistkond, seda rohkem on võite ja seda rohkem on positiivseid emotsioone."

Aprilli lõpus mängib Rapla Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseerias, kus kohtub TalTech/Optibetiga.