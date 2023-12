Eesti jäätantsupaar valmistub tagasilöökide kiuste tiitlivõistlusteks

Eesti jäätantsupaar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko on pärast keerukat ettevalmistusperioodi teinud kuu jooksul kolm võistlusstarti. Tallinnas saadi kaela Eesti meistrikullad ja nüüd lihvitakse vormi Lyonis, et startida jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel.

Peamiselt Kanadas Montrealis maailma nimekamas jäätantsuakadeemias harjutavad Gaidajenko ja Mazingue uisutasid Eesti meistrivõistlustel kaheaastase vahe järel.

Kuigi Tallinnas neil kellegiga mõõtu võtta polnud, siis otsustati kodupublikule oma oskusi näidata, sest paari Euroopa meistrivõistluste eelne ettevalmistus möödub Euroopas.

"Kuna olime juba Euroopas võistelnud, siis oli mõistlik tulla Eesti meistrivõistlustele," ütles Gaidajenko ERR-ile. "Oleme väga rahul meie sõitudega. Kahjuks Solene oli natukene haige pärast Zagrebi võistlust, aga saime ikka hakkama."

Jäätantsijad said 9. detsembril Zagrebis seitsmenda koha, viies isikliku rekordi 163 punkti peale. Seejärel oli Gaidajenko prantslannast paariline Solene Mazingue kimpus külmetushaigusega ja enne nädalavahetuse starte Tallinnas jäätrenne ei tehtud. Meistrivõistluste sõidud aga sujusid. Kohtunikelt saadi rütmi- ja vabatatsu eest kokku 170 punkti.

"Oli tore. Mulle väga meeldib Eestisse tulle, meeldib publik ja meeldib atmosfäär," lausus Mazingue. "Olen väga tänulik, et saan olla siin pärast õnnetust, millest on nüüd möödas üle aasta. Olen õnnelik ja elevil, et varsti saame võistelda Euroopa meistrivõistlustel. See oli siin minu jaoks hea võistlus."

Mazingue on üliraskest seisust töötanud end ülesse aasta jooksul lausa kahel korral. Mullu kukkus ta septembri lõpus Montrealis treeningul pea peale ja jäi tänu erakorralisele ajuoperatsioonile ellu, õppis sammhaaval liikuma, mõtlema ja kuus kuud hiljem suutis ta Markoga uisutada MM-il.

Mais kukkus aga treeningul taas, kuid jaksas end jällegi vormi ajada. Uue hooaja algus küll venis, kuid novembris tehti esimene võistlus ja võideti Dortmundil esikoht. "Ma kukkusin jälle. Minu pea on õrn koht. Pidin jälle kõike uuesti alustama," sõnas uisutaja. "See polnud lihtne, kuid nagu Marko ja minu treenerid ütlesid, siis olen imenaine ja suudan seda. Olen väga õnnelik, et minu treenerid ja Marko aitasid igapäevaselt minu unistustel teostuda."

Võistlusvormi jõuti pika ühise pingutusega. "Me saime päevas ainult 15 minutit trenni teha ja praegu maksimaalne aeg on kaks tundi. Alustasime sõitudega septembrikuus, kui kõik teised paarid alustavad juuni- juulikuus. Selles mõttes oli raske, aga saime hakkama," ütles Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul neil ühegi elemendi ees hirmu pole, kuid treeningutel tegutsetakse kaalutletult. 12. jaanuaril starditakse Kaunases Euroopa meistrivõistlustel. "Pole väga hirmu, aga ikkagi teeme jääl vähem tõsteid, kuid me ei hoia üldiselt end tagasi ja teeme elemendid hooga ja kõik on super," lausus ta.