Mazingue ja Gaidajenko unistavad olümpiast: meil on väga suur potentsiaal

Mazingue ja Gaidajenko teenisid jäätantsu rütmitantsus 61,38 punkti ning pääsesid vabatantsule, kuid põrusid laupäeval mõnel tehnilisel elemendil, mistõttu teenisid nad 83,36 punkti. Kokku kogusid nad 144,74 punkti, mis andis EM-il 20. koha.

"See tõste maksab 12 punkti vist. Aga see on sport, me koguaeg teeme riskielemente, nagu see tõste. Täna me ei saanud hakkama sellega, aga meil on veel aega," ütles Gaidajenko ERR-ile. "Montrealis (MM-il - toim) näitame oma tõstet ja väga ilusat kava. Loodan, et kõik saavad seda nautida."

"Esimene tõste oli väga ilus ja publikule väga meeldis see. Kõik elemendid olid päris hästi sooritatud, aga seal oli twizzle'itel vigu. Suur viga tõstel. Aga kõik [sammude seeriad] olid korras," ütles ta. "Loodan, et järgmine hooaeg ja järgmine võistlus meie kavad saavad korda. Kokkuvõtteks ütleksin, et tegime head tööd."

Tõsise vigastuse seljatanud Mazingue ütles, et tundis end jääl hästi. "Rahvas ja toetajad andsid meile nii palju jõudud. Ma olin väga õnnelik, et nii palju inimesi meie ümber oli. Ma olin jääl ja see on see, mida pean meeles pidama - aasta tagasi ma ei saanud kõndida," ütles ta.

Järgmisena on paaril sihikul märtsis Montrealis toimuvad maailmameistrivõistlused. "Töötame enne MM-i tehnika kallal, sest emotsioon ja meie ühendus on suurepärane. Jääb üle ainult tehniline osa, töötame selle kallal," sõnas Mazingue.

Kevadel MM, aga paar sihib veelgi kõrgemale. "Ma näen meid 2026. aasta Milano taliolümpiamängudele minemas. Ma näen meid olümpiamedalit võitmas. Meil on motivatsiooni, tugevust ja jääl hea ühendus. Ma olen üsna kindel, et me võidame ühel päeval olümpiamedali," ütles Mazingue.

Gaidajenko nõustus: "Kokkuvõttes on väga palju ruumi kasvamiseks, meil on väga suur potentsiaal."