Gaidajenko: tagasilöögid on oma jälje jätnud

"Mina olen etteastega täitsa rahul. Enne jääle tulemist olime närvis, aga muidu meile väga meeldis," alustas Gaidajenko. "Mina olen samuti väga rahul. Kõik oli hämmastav: publiku melu, muusika, jää. Mul oli nii hea meel esineda," lisas Mazingue.

Gaidajenko ja Mazingue on ületanud ülikeeruka ettevalmistusperioodi. Tunamullu kukkus Mazingue septembri lõpus Montrealis treeningul pea peale ja jäi tänu erakorralisele ajuoperatsioonile ellu, õppis sammhaaval liikuma, mõtlema ja kuus kuud hiljem suutis ta Markoga uisutada MM-il. Eelmise aasta maikuus kukkus aga Mazingue taas treeningul, kuid suutis end jällegi vormi ajada.

"Eks need tagasilöögid on oma jälje jätnud. On asju, mida saaksime paremini teha. Võib-olla oleksime nüüd EM-il rohkem punkte saanud, kui oleksime terve hooaja uisutanud. Aga ma praegu ei mõtle selle peale. Pigem keskendun sellele, kus me hetkel oleme ja kuhu tahame välja jõuda," sõnas Gaidajenko.

"Ausalt öeldes ma ei mõtle sellele, sest kui ma olen jääl, siis ma tahan lihtsalt uisutada ja endast parima anda. Sel hetkel keskendun ainult meie sõidule," ütles Mazingue.

Gaidajenko ja Mazingue treenivad peamiselt Montrealis maailma nimekamas jäätantsuakadeemias. "See võimalus on meile väga palju juurde andnud. Saame treenida koos maailmameistrite ja olümpiavõitjatega. Jälgime, kuidas nemad treenivad ja õpime nende pealt, mille kallal meie ise peaksime rohkem vaeva nägema."