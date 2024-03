Uisuliidu komisjon töötab, selgus loodetakse leida võimalikult kiirelt

Eesti uisuliidu president Maire Arm ütles, et Anna Levandi kaasust uuriv komisjon on asunud tööle, kuid loobus uurimise praegusele faasidele viidates täpsematest kommentaaridest.

"Kõik menetluslikud ja sisulised küsimused käsitletakse komisjoni töö käigus ja vastused anname peale töö lõpetamist. Hetkel on keeruline anda ajalist prognoosi, kuid püüame selgust saada võimalikult kiiresti," ütles ta Delfile.

Kaks nädalat tagasi kirjutas ERR-i spordiportaal, et mitmed endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad tuntud iluuisutreener Anna Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises. Eliittreeneri kategooriat omav Levandi tunnistas, et pole treenerina veatu, kuid nimetas suuremat osa süüdistustest laimavateks ja absurdseteks.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutusele (EADSE) laekunud avalduste järel moodustas uisuliit süüdistuste uurimiseks komisjoni. EADSE juhtivuurija Remo Perli küll tõstatas küsimuse komisjoni koosseisu osas ja leidis, et sinna võiks kaasata ka inimesi väljaspool alaliitu.

Uisuliidu moodustatud komisjoni kuuluvad alaliidu president Maire Arm, asepresident Vadim Belobrovtsev (asepresident), juhatuse liige ja rahvusvahelise kategooria kohtunik Ere Lusti ning peasekretär Jana Kuura.

Pärast Perli seisukoha avaldamist ETV saates "Terevisioon" teatas uisuliit, et kaasab vajadusel väliselt eksperte ja EADSE hinnang, mille kohaselt teeb komisjoni koosseis nõutuks ja uurimine ei pruugi olla läbipaistev, ei ole põhjendatud.

Kas tänaseks on mõne uisuliidu-välise inimese poole selles küsimuses pöördutud? "Komisjoni töö huvides ei pea me võimalikuks alustatud menetluse kohta anda täiendavaid kommentaare ega osaleda meedia aruteludes," vastas Arm Delfile.

"Hakkame kohtuma inimestega, kes ühel või teisel moel asjasse on segatud," täiendas esmaspäeval Belobrovtsev. "Arvan, et alustame nende kohtumistega järgmisel nädalal. Siis vaatame edasi, kuidas kõik läheb."

"Plaan, kuidas me asjaga edasi liigume, millised on enam-vähem järgmised sammud, on koostamisel ja kinnitamisel," lisas ta.