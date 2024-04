Remo Perli: uisuliidu selgitustes on palju ebakõlasid ja vastuolusid

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) juhtivuurija Remo Perli ütles "Terevisioonis", et Eesti Uisuliidu otsus Anna Levandile hoiatus määrata annab lootust, et sellest tehakse positiivsed järeldused, kuid samas tekitas protsess mitmeid küsimusi.

Eesti Uisuliit teatas eelmisel nädalal, et on määranud iluuisutamistreener Anna Levandile hoiatuse, olles ära kuulanud kaebajad, tunnistajad, eksperdid ja Levandi enda.

Perli ütles, et kui alaliit ja treener teevad otsusest oma järeldused ning eksimused lõpevad, on protsess andnud rahuldava tulemuse. "Aga kui teiselt poolt vaadata, siis need selgitused, mis uisuliit on oma lõppraportis välja toonud, siis siin on päris palju ebakõlasid ja vastuolusid," lisas ta.

"Näiteks üks esimesi lauseid oli see, kuidas väidetavalt sportlased ja vanemad on muutunud nõudlikumaks, mis toob treeneritele uusi nõudmisi. Minu arvates sellised iseloomujooned nagu viisakus ja sõbralikkus ja koostöövalmidus, mitte solvamine ja alandamine, käivad meiega juba aastasadu. Siin väita, et midagi on kardinaalselt muutunud minu arvates ei päde," jätkas Perli.

Tema sõnul tekkis suur lõhe Levandit ja tema süüdistajaid kaitsnud inimeste vahel. "Aga mis siis tegelikult oli? Tegelikult treener "Pealtnägija" vahendusel kinnitas meile kõigile, et ühtegi sellist situatsiooni ei ole olnud, neid ütlusi ei ole olnud, neid tegevusi ei ole olnud ja uisuliidu uurimine viitas ka sellele, et need ei leidnud kinnitust," ütles Perli.

"Kaitsta seisukohta, mida tegelikult ei ole olnud. Kaitsta treeningmeetodeid, mida tegelikult ei ole olnud. Minu arust on see väga suur vastuolu. Neid pole olnud, aga me ikka kaitseme seda," lisas juhtivuurija. "See tekitab küsimuse, kas siis need, kes seda õigustasid - kas nad olid ikka veendunud, et selline käitumine aset leidis ja õigustasid seda. Kui nii, siis ma ütleks, et meile on valetatud. Kui neid käitumisi ei olnud tegelikult."

Perli sõnul mõjutavad need vastuolud potentsiaalselt analoogseid olukordi ka tulevikus, kuid EADSE võtab selliseid juhtumeid tõsiselt. "Loodan siiralt, et kuna päris palju analoogseid asju on meie laua pealt läbi käinud, näitab seda, et usaldus ei ole kadunud ja kui inimesed leiavad viisi, kuidas teada anda, siis saame sellega tegeleda," sõnas ta.

Lisaks tekitas küsimusi Eesti Uisuliidu poolt komplekteeritud komisjon, kuhu kuulusid vaid alaliidu enda inimesed ning mitte ühtki sõltumatut eksperti. "Nüüd ongi nende vastutus - kuna see oli nende otsus - siis see on nende vastutus seda põhjendada ja selgitada ja veenda avalikkust, et nad olid erapooletud," ütles uurija.

ERR avaldas 21. veebruaril, et mitmed endised õpilased süüdistavad Anna Levandit vaimses ja füüsilises vägivallas.