Uisuliidu komisjon kuulas Levandi juhtumis tunnistajad üle

ERR-i andmetel kohtus komisjon sel nädalal mitme uisutaja ja lapsevanemaga. Küsimusele, kellega on komisjon rääkinud ja kas kedagi plaanitakse veel üle kuulata, vastas uisuliidu president Maire Arm: "Komisjoni töö huvides ei pea me võimalikuks poolelioleva menetluse kohta anda täiendavaid kommentaare ega osaleda meedia aruteludes."

Arm jättis vastamata küsimustele, kas komisjoni kaasati ka väliseksperte ja millised on komisjoni järgmised sammud.

Veebruaris avaldas ERR, et mitmed endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad tuntud iluuisutreener Anna Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises. Eliittreeneri kategooriat omav Levandi tunnistas, et pole treenerina veatu, kuid nimetas suuremat osa süüdistustest laimavaks ja absurdseks.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutusele (EADSE) laekunud avalduste järel moodustas uisuliit süüdistuste uurimiseks komisjoni. EADSE juhtivuurija Remo Perli tõstatas küsimuse komisjoni koosseisu osas ja leidis, et sinna võiks kaasata ka inimesi väljaspool alaliitu.

Uisuliidu moodustatud komisjoni kuuluvad alaliidu president Maire Arm, asepresident Vadim Belobrovtsev, juhatuse liige ja rahvusvahelise kategooria kohtunik Ere Lusti ning peasekretär Jana Kuura. Arm vastas Perli jutule, et vajadusel kaasatakse ka komisjoniväliseid eksperte. "EADSE hinnang, et komisjoni koosseis teeb nõutuks ning uurimine ei pruugi olla läbipaistev, ei ole millegagi põhjendatud," teatas Arm veebruaris.

Levandi on ERR-ile edastanud rea dokumente seoses teda puudutavate kahtlustega. Mõne dokumendi tehnilistest andmetest paistab, nagu need oleks koostatud MMAB büroos, kus töötab Arm. ERR-i küsimusele, kas temaga seotud büroo esindab Anna Levandit, aitab mõnda selle tüli osalist või aitab Levandil mingil muul põhjusel materjale koguda või koostada, vastas Arm: "Olen käesoleva kaebuse käsitlemise juures suhelnud nii Anna Levandi kui veel mitmete inimestega, kes on kaebuse vaates olulised. Asjaolude selgitamine (sh küsimuste ja kommentaaride küsimine, materjalide kogumine ) on toimunud ka e-posti teel. Muuhulgas olen oma arvutis valmistanud ette ka kirjalikke küsimusi, nimetatud tegevus on samuti toimunud minu ülesannete täitmiseks kaebuse käsitlemise raames."

"Ma ei esinda ühtegi osapoolt. Samuti mulle teadaolevalt ei esinda Maria Mägi Advokaadibüroo ühtegi osapoolt. Kinnitan selles asjas oma erapooletust," lisas Arm. "Olen kaebuste teemal suhelnud mitmete inimestega, sh ka Anna Levandiga. Nagu juba vastasin, olen talle saatnud kirjalikke küsimusi. Ma ei oska öelda, kas ta on seda küsimustega faili oma selgituste jaoks kuidagi kasutanud edasi ja teile edastanud."

Mitu inimest kirjutas ERR-ile, et Armi tütar Emili, kes on tegelenud uisuliidu sotsiaalmeediaga, käis uisuklubides Anna Levandi toetuseks allkirju kogumas. Kas tegemist pole huvide konfliktiga? "Huvide konflikti ei ole ka Emili puhul, sest ta ei ole uisuliiduga kirjeldatud viisil seotud. Ta ei ole juba kaks aastat uisuliidu sotsiaalmeedia kontode haldamisega tegelenud," vastas Maire Arm.