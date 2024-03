Tartus võidutsenud Ukraina tippvõimleja: öösiti me peaaegu ei maga

Baltimaade suurim võimlemisturniir Miss Valentine on aastaid olnud tipptasemel tegijatele uue hooaja esimeseks stardiks, kus näidatakse kohtunikele ja publikule uusi kavasid. Kõige keerulisema teekonna on taas vormi jõudmiseks teinud läbi Ukraina võimlejad, kes vaatamata jätkuvale sõjale on kodus harjutanud. Turniiri raames toimuvale Grand Prix' etapile soosikuna saabunud Viktoria Onoprienko käis uusi kavasid lihvimas ka Jaapanis, kuid peamiselt treenis Kiievis.

"Oli väga raske ette valmistuda ja treenida õhuhäirete ning tulistamiste tõttu. Öösiti me peaaegu ei maga, sest öösel käivad tulistamised. Treeningutele on samas vaja minna, sest on vaja harjutada ja võistlusteks valmistuda, et suudaksime väärikalt esindada meie Ukrainat," rääkis Onoprienko.

Lisaks iluvõimlejatele saab publik turniiril näha ka rühmvõimlemise rühmade uut loomingut. Selle ala maailmameistrivõistlused on novembris just Tartus. Medalivõidu sihiks võtnud kohaliku Rütmika klubi Siidisabade rühmas on mullusega võrreldes kolm uut tegijat.

"Valmistunud oleme väga jõudsalt, väga palju oleme vaeva näinud ja palju treeninud," kinnitas ERR-ile Siidisabade rühma kapten Maria Terep. "Meil on nüüd uus koosseis, seega on uute liikmete sisse sulandumine võtnud aega, aga tundub, et oleme juba täitsa heas vormis ja avapauk on hästi tehtud."

45 riigist osalejaid kokku toonud viiepäevane võimlemismaraton lõpeb suurte finaalidega Tartu Ülikooli spordihoones pühapäeval.