Riiber jätab Lahti MK-etapi vahele

Riiber on võitnud kõik 2024. aastal peetud kümme etappi, seetõttu otsustas ta nüüd teha pikema pausi, et käia uuringutel enda õlaga, mida ta on mitmel korral nihestanud.

"Jarlil on olnud fantastiline hooaeg. Ta kindlustas MK-sarja üldvõidu neli etappi enne hooaja lõppu. Nüüd jätab ta Lahti vahele, et olla maksimaalselt valmis Oslo etapiks ning seejärel ka proovi-MM-iks Trondheimis," ütles Norra koondise spordijuht Ivar Stuan. "Jarl soovib proovida, kuidas õlg pingele vastu peab."

Lahtis võistlevad norralastest Espen Andersen, Espen Björnstad, Kasper Moen Flatla, Jörgen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Andreas Skoglund ja Simen Tiller.