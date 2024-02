Avavahetust sõitnud Neverov: mõtlesin, et teen täna trenni

Eesti pidi hommikul tegema vahetuse, algselt avavahetust sõitma pidanud Jakob Kulbin otsustas kerge haiguse tõttu startimisest loobuda ja tema asemel asus võistlustulle Yaroslav Neverov.

Avavahetuse teinud Neverot ütles pärast sõitu ERR-ile, et kuulis küll muudatusest neljapäeva õhtul, kuid sai lõpliku kinnituse võistluspäeva hommikul. "Juba eile õhtul Adam (Adamson; treener - toim) ütles, et valmista ette, äkki pead starti minema," sõnas laskesuusataja. "[Reedel kell 7.45] äkki, aga ma juba valmistusin ette. Läksin ja kõik korras."

Ta ütles, et nägi oma reedet teistsugusena ette. "Mõtlesin, et mul tuleb täna teine rutiin, et teen trenni. Aga tuli võistlus. Natuke erinev, natuke rohkem pinget, aga okei," ütles Neverov.

Teisena läks rajale Frederik Välbe, kes ütles, et raskel sõidul sai lisahoogu kodupubliku toetusest. "See on midagi muud, see on äge. Oma rahvas ergutab, kui tiirus pihta lased, siis kõik on õnnelikud. See on väga äge!" ütles Välbe. "Ettevalmistus oli väga hea, aga täna oli ikka raske. Lootsin, et jõuan rohkem, aga ei. Laskmine oli okei, aga sõitu ei ole üldse."

Siis andis Frederik vahetuse üle oma õele, Vibeke Välbele, kes ütles, et koduse suurvõistluse eel närvi ei tundnud. "Teised ikka natuke närveerisid, aga mul ei olnud midagi, olen ära harjunud võistlemisega. Pigem oli põnevus, et saab kodurahva ees ja koduradade peal võistelda," sõnas Välbe.

"Alguses läksin pigem oma venna pärast närvi, teda lasketiirus vaadates. Ma alati pigem olengi tema võistluste pärast rohkem närvis kui enda omade pärast. Väga tore oli, suur unistus on temaga kunagi [segapaaristeatesõitu] sõita koos," lisas Vibeke Välbe.

Ankrunaine Anlourdes Veerpalu ütles, et kodune rada oli raske. "Proovisin küll järgi jõuda, aga ei jõudnud kellelegi järgi. Püsti oleks võinud selle ühe maha saada, nii palju varusid kasutasin ja sõit ei olnud ka kõige parem," rääkis Veerpalu võistlusest.

Kodune MM jätkub laupäeval noormeeste 12,5 km ja neidude 10 km distantsidega. ERR-i spordiportaali otseülekanne noormeeste sõidust algab kell 10.20 ning neidude sõidust kell 13.50.