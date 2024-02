Haiguse järel võistlustulle naasnud Kulbin: küsimärke oli ikka palju

"Pigem oli ikka palju [küsimärke], sest viimasel nelja-viiel päeval midagi kiiret suurarajal ei ole teinud ja ei osanud oodata midagi," tunnistas Kulbin ERR-ile. "Sõit näitas seda, et neli päeva pole mitte midagi kiiret teinud. Viimane ring läks ikka väga hapuks, veremaitset oli suus palju. Tiirus oli ka lamades üsna ebakindel, aga ühega tulin läbi."

Kaks aastat tagasi sprindis noorte maailmameistriks tulnud Kulbin on ka Otepääl Eesti suurim medalilootus, seetõttu oli haigestumine korralik tagasilöök. "See oli pigem ikka raske, kuna olin seda üsna kaua oodanud, viimaste võistluste põhjal teadsin, mis on vorm ja mis on võimalik," ütles ta. "Pigem oli üsna kahju. Aga vähemalt sai täna võistelda ja loodetavasti massiks on kõik korras."

"Kui tervis nüüd halvemaks ei lähe, siis saab ainult paremaks minna, täna sain hea pingutuse kätte," lisas ta. "Mul hakkas üsna paha pärast võistlust, aga pigem positiivne peale sellist väikest haigust."

Esikümnesse jõudis ka Yaroslav Neverov, kes sai seitsmenda koha. "Päris kahju, et lasin püsti kohe esimese mööda, aga päris hea tõmme oli rajal. See on mu karjääri parim laskmine sprindis üldse ja kui karjääri parim, siis ikka olen rahul," sõnas Neverov. "Sõidus võiks äkki esimesel ringil natuke rohkem anda, aga olen ikka rahul. Laskmises olen kindlasti praegu hooaja parimas vormis ja sõidus ikka on ka praegu tippvorm."