Eesti noored alustasid kodust MM-i 13. kohaga, võitis Prantsusmaa

Eesti pidi hommikul tegema vahetuse, algselt avavahetust sõitma pidanud Jakob Kulbin otsustas kerge haiguse tõttu startimisest loobuda ja tema asemel asus võistlustulle Yaroslav Neverov, kes pidi kohe esimese tiiru järel käima kolmel trahviringil. Suusarajal head minekut näidanud Neverov andis vahetuse Frederik Välbele üle 13. kohal. Välbe võttis kahe tiiru peale kaks varupadrunit ja saatis enda õe Vibeke Välbe rajale 14. kohal. Vibeke Välbe pidi käima kahel trahviringil, aga tõstis Eesti 12. kohale. Viimases vahetuses pidi ka Anlourdees Veerpalu käima ühel trahviringil, lõpuks tõi ta Eesti finišisse 13. kohal, kaotust võitjatele kogunes 6.23,1. Ühtekokku pidi Eesti seega käima kuuel trahviringil, lisaks võeti 19 varupadrunit.

Prantsusmaa (1+9) võttis kindla võidu, edestades mullust võitjat Norrat 1.51-ga. Norralased võtsid 11 varu ja käisid kahel trahviringil. Pronksi võitis Otepääl Tšehhi (1+13), kaotades võitjatele 2.37,5.

28 võistkonnast jõudis finišisse 23 tiimi.

Laupäeval on noortel kavas tavadistantsid, võistlustele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseülekannete vahendusel.

Enne võistlust:

Stardis on koguni 28 võistkonda, nende seas ka Eesti, kelle stardinumber on 15 – see koht saadi MM-il mullu. Eesti neliku moodustavad Yaroslav Neverov, Frederik Välbe, Vibeke Välbe, Anlourdees Veerpalu. Algselt pidi avavahetust sõitma Jakob Kulbin, kes on pisut tõbine.

Tiitlikaitsjana tuleb starti Norra.

Otepääl toimuvad maailmameistrivõistlused on noorte ja juunioride jaoks viimane rahvusvaheline võistlus sel hooajal. Kaheksal võistluspäeval astub Otepääl starti ligi 500 sportlast. Maailmameistrid selguvad segateatesõidus, tavadistantsil, sprindis, ühisstardist sõidus ja teatesõidus ning seda nii noorte kui ka juunioride vanuseklassis.