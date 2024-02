GALERII | Laskesuusa noorte ja juunioride MM algas meeleoluka avatseremooniaga

Võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol sõnas, et maailmameistrivõistlused on noortele laskesuusatajatele ideaalne võimalus tunda uhkust oma riigi esindamise üle ning teisalt saavad noorsportlased panna end proovile rahvusvahelisel tasemel. "Usun, et avatseremoonia on hea koht, kus sportlastel on võimalik saada üksteisega lähemalt tuttavaks, maandada võistlusnärvi ning esindada ka uhkusega oma riiki," lisas Nigol.

Avatseremoonial marssisid 38 osaleva riigi laskesuusatajad lippudega üle Tehvandi laskesuusastaadioni. Koondiseid tervitasid kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn, Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol ja IBU peasekretär Max Cobb. Sportlaste rõõmuks astus avatseremoonial lavale ka tantsumuusika duo WATEVA koos vokalist m elsiga. Eesti hümni esitas "Eesti otsib superstaari" saatest hoo sisse saanud kohalik laulja Hans Markus Danilas.

Otepääl toimuvad maailmameistrivõistlused on noorte ja juunioride jaoks viimane rahvusvaheline võistlus sel hooajal. Kaheksal võistluspäeval astub Otepääl starti ligi 500 sportlast. Maailmameistrid selguvad segateatesõidus, tavadistantsil, sprindis, ühisstardist sõidus ja teatesõidus ning seda nii noorte kui ka juunioride vanuseklassis.

Pealtvaatajatel on võimalik soetada võistluste pass, nädalavahetuse pass ja päevapiletid, mis tagavad pääsu lasketiirutribüünile. Rajal saab võistlusi nautida tasuta.

Kodustest suurvõistlustest teeb otseülekandeid ERR. Reedene võistluspäev algab noorte segateatesõiduga. Otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis kell 10.20.