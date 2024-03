Norra näitas Otepää MM-il noormeeste teatesõidus võimu, Eesti üheksas

Eesti avavahetust sõitnud Jakob Kulbin läbis lamadestiiru puhaste paberitega ja tõstis kodupubliku ees võistelnud trio esimeseks, püstitiirus tuli kasutada kõiki kolme varupadrunit ja Kulbin läks sealt välja seitsmendana, kaotust oli Prantsusmaale kogunenud 30,2 sekundit.

Daniel Varikov pääses rajale liidritest 23 sekundit hiljem, aga pidi nii lamades- (+1.28,4) kui püstitiiru (+2.43,6) järel minema trahviringile ja nii langes Eesti 13. kohale.

"Ei oodanud hommikul nii raskeid olusid ega võistlust. Püsti andis tuul ikka tunda, aga lamades pole mul õrna aimugi, kuhu vead läksid. Suusk päästis täna palju," rääkis Varikov. "Tõestasin individuaaldistantsidel oma laskmist, olid mõned tiirud, mis ebaõnnestusid, aga kokkuvõttes sain hakkama," võttis ta koduse MM-i kokku.

Jaroslav Neverov käis lamadestiiru järel ühel ja püstitiiru järel kahel trahviringil ning tõi Eesti finišisse üheksandana (5+15; +3.40,7).

"Nägin, et püstitiirus seisab päris palju sportlasi. Mõtlesin, et kiire null ja äkki saame viimasel ringil midagi paremat teha," selgitas Neverov. "See ongi risk, tuli kaks trahviringi, on mis on! Olen oma MM-iga rahul; ka eelmisel MM-il oli hea suusakiirus, aga lamades lasin näiteks neli ja oligi võistlusega kõik. Praegu oli võimalus esikuuikusse saada, olin konkurentsis."

Viimase vahetuses sõitnud Kasper Kalkenbergi ilusa võistlusega tagas kindla võidu Norra (0+6), kes edestas teiseks tulnud Prantsusmaad (0+8) 1.46-ga, pronksi võitis Itaalia (2+6; +2.10,1).

Enne võistlust:

25 rajale tuleva koondise seas kannab Eesti stardinumbrit kuus. Teatetrio avavahetust sõidab Jakob Kulbin, teiseks on Daniel Varikov ja ankrumeheks Jaroslav Neverov.

Stardinumbrid on jaotatud eelmise aasta tulemuste järgi: tiitlit kaitseb Tšehhi, mullu sai hõbeda Saksamaa ning ponksi Norra.

Eestile tõid Kasahstanis kuuenda koha Mark-Markos Kehva, Neverov ning Ivar Vsivtsev. Toona ei käidud ühelgi trahviringil, kaotust võitjatele kogunes 2.41.

Eesti noormehed on kodustelt tiitlivõistlustelt võitnud ka medali, kui Kulbin saavutas neljapäeval ühisstardist sõidus teise koha, Neverov on Otepääl olnud seitsmes ja üheksas.