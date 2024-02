Eesti Olümpiakomitee premeerib noort laskesuusatajat

18-aastane Kulbin võitis pronksmedalid 15 km individuaaldistantsil ning 7,5 km sprindidistantsil.

EOK president Urmas Sõõrumaa tunnustas Kulbinit saavutuse eest ning soovis talle edu järgmisel nädalal algavatel maailmameistrivõistlustel. "Oleme rõõmsad, et spordiaasta on alanud nõnda edukalt ning Eesti on tõusnud edukate laskesuusamaade kõrvale. Palju edu ja kordaminekuid sulle ja kogu koondisele Otepääl toimuval MM-il. Kodupublik toetab teid!" ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juuniorideklassis Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.