Eesti noorte laskesuusakoondis alustab kodust MM-i medalimõtetega

"Jakob Kulbin võttis juunioride Euroopa meistrivõistlustelt kaks pronksmedalit, võisteldes endast mitu aastat vanemate sportlastega. Ka Mehis Udam on näidanud sel hooajal väga head minekut. Seega on Eesti koondise eesmärgiks kindlasti võtta kodustelt tiitlivõistlustelt medal," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv. Eesti koondise nimekirja kuulub 20 sportlast, kokku on kahe vanuseklassi peale 16 stardikohta.

Juunioride vanuseklassis kuuluvad Eesti koondisesse noormeestest Mehis Udam, Mark-Markos Kehva, Karl Rasmus Tiislär, Karl Ramses Tiislär ja Ivar Všivtsev ning neidudest Lisbeth Liiv, Violetta Konopljova, Kretel Kaljumäe, Emma Roberta Rajando ja Pauline Puusaar.

Noorte vanuseklassis esindavad Eestit noormeestest Jakob Kulbin, Yaroslav Neverov, Frederik Marten Välbe, Daniel Varikov ja Armin Aun ning neidudest Vibeke Marie Välbe, Anlourdees Veerpalu, Mirtel Kärsna, Laureen Simberg ja Rosibel Marii Kaldvee.

Möödunud kevadel loodud laskesuusatamise järelkasvukoondisesse valitud 12 sportlast pääsesid tulemuste põhjal ka koduste maailmameistrivõistluste koondisesse. "Kui osad sportlased kvalifitseerusid koondisesse välisvõistluste, nagu IBU karikasarja ja IBU juunioride karikasarja põhjal, siis mitmete jaoks olid olulised katsevõistlused detsembri lõpus toimunud Eesti meistrivõistlused," ütles Kõiv. Lõpliku otsuse langetas Eesti laskesuusatamise treenerite nõukogu.

Kaheksal võistluspäeval tuleb Otepääl starti ligi 500 sportlast 38 riigist. Võistlustele on võimalik soetada pääse lasketiirutribüünile, rajal saab sportlastele kaasa elada tasuta. Võistluste teisel nädalal peetakse Otepääl ka Noorte Liikumisnädalat, mille raames saavad kõik huvilised osa võtta laskesuusatundidest, külastada Talispordimuuseumit ja Tehvandi suusahüppetorni.

Kodustest suurvõistlustest teeb otseülekandeid ERR.