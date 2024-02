Riik plaanib sel aastal spordisündmusi toetada kuni kuue miljoni euroga

Kultuuriministeeriumi taotlusvoorudesse on 2024. aastaks rahvusvaheliste spordisündmuste Eestis korraldamise toetuseks planeeritud kokku ligi kuus miljonit eurot. Alanud aastal on juba toetatud 49 rahvusvahelist võistlust.

Reedel avaneb uus taotlusvoor, mille raames toetatakse järgmise nelja aasta jooksul kokku ligi 12 miljoni euroga rahvusvaheliselt väga kõrge tasemega suuri spordivõistlusi, mis olemasolevatesse meetmesse ei sobitu, kuid millel on suur riigi turundamise potentsiaal ning mis on riigi jaoks olulised, teatas kultuuriministeerium.

Uus meede annab korraldajatele kindlustunde korraldusõiguse taotlemiseks pikemas perspektiivis, samuti muutub spordivõistluste toetamine süsteemsemaks. Vooru raames toetatakse täiskasvanute maailmameistrivõistluste, Euroopa meistrivõistluste või etappide ja nendega samaväärsete võistluste või maailmakarika korraldamist.

"Meie maailmatasemel sportlased ning professionaalsed ja uuendusmeelsed korraldajad toovad Eestisse aina enam rahvusvahelisi spordisündmusi. Kultuur ja sport ei ole kuluallikad, vaid olulised võimalused elavdada majandust ja regionaalarengut. Tänu rahvusvahelistele spordisündmustele jõuavad siia ühtlasi maailma tipud, kellele kaasa elades saavad loodetavasti ka Eesti inimesed inspiratsiooni liikumiseks," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Lisaks toetatakse rahvusvahelisi spordivõistlusi taotlusvoorust "Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine", mille eesmärk on tuua Eestisse suursündmusi, mis rikastavad nii kultuuri- kui ka spordielu ning elavdavad Eesti majandust. Voor arvestab eelkõige ürituste majanduslikku mõju – tingimuseks on, et ürituse tulemusena välisrahaga Eestis tehtud kulutustelt laekuv maksutulu riigile peab olema võrdne vähemalt toetuse 1,2 kordse summaga.

Taotlusvoorust toetatakse sel aastal kokku kaheksat spordisündmust. Kõige suuremad toetussummad, 720 000 eurot ning 605 000 eurot, on vastavalt saanud IRONMAN Tallinn 2024 ja IRONMAN 70.3 Tallinn Euroopa meistrivõistluste ning 2024. aasta Tallinna Maratoni korraldajad. Ürituste lõplikud toetussummad selguvad pärast majandusliku mõju analüüsi valmimist.

Taotlusvoorust "Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis" toetati kokku ligi miljoni euroga 41 kõrgetasemelise rahvusvahelise võistluse korraldamist. Kõige suurema toetuse ehk 130 000 eurot sai Eesti Suusaliit murdmaasuusatamise 2023. aasta maailma karikavõistluste etapi korraldamiseks.