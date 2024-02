Marko Virtanen jätkab saalihokinaiskonna juhendajana

Eesti naiste koondises abitreenerina alustanud Virtanen täitis peatreeneri rolli viimases MM-tsüklis. Tema juhendamisel saavutas Eesti naiskond eelmisel aastal Singapuris toimunud maailmameistrivõistlustel 13. koha ning aasta lõpus pärjati Virtaneni saalihoki liidu poolt aasta treeneri auhinnaga.

Kui mullu käis tihe tegevus seoses MM-valikturniiriga Itaalias ja MM-finaalturniiriga Singapuris, siis 2024. aasta on koondise jaoks ettevalmistuste aasta järgmiseks perioodiks.

"Mul on väga hea meel, et saan jätkata naiskonna peatreenerina koos olemasoleva treenerite tiimiga. Suutsime naiskonna mängu kõvasti parandada, kuid ikkagi on tunne, et midagi on veel pooleli," ütles Virtanen.

"Mängijad lootsid samuti, et olemasolev treeneritetiim jätkab ja otsusest teada saades olid neil hea meel. On selge, et naiskond saab ümberkorraldusi ning praegu on hea aeg, et keskenduda noorte mängijate treenimisele. Meil on palju uusi häid noormängijaid, kes mängivad Eestis, Soomes ja Rootsis," lisas ta.

Abitreeneritena jätkavad Rasmus Talviste ja Petri Tuominen.