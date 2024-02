OM-kursil liikuv Kaljulaid: ütlesin endale, et mu hetk on nüüd ja praegu

Viimase kolme kuu jooksul on Klen-Kristofer Kaljulaid pjedestaali teisele astmele jõudnud nii novembrikuus Okeaania lahtistel meistrivõistlustel kui möödunud nädalavahetusel Portugalis, kus teel finaali alistusid mitmed nimekad vastased, nende seas kaks olümpiapronksi.

"Ma ärkasin hommikul üles ja ütlesin endale, et mu hetk on nüüd ja praegu; sellest sooritusest konkreetselt sõltub, kas mu unistused täituvad või ei. Ma olen teinud eeltöö ära juba aastaid tagasi. See oli puhtalt see koht, kus ma pidin realiseerima," sõnas Kaljulaid ERR-ile.

Tasavägises finaalis tuli Kaljulaidil tunnistada Türgit esindava valitseva EM-pronksi Mihael Žganki paremust. Head meelt tegi Eesti esijudokale aga tõsiasi, et tema enda esitus on läinud varasemaga võrreldes küpsemaks.

"Kui päris aus olla, siis maadlus ise oli tohutult igav, vastupidiselt sellele, mis ma vanasti tegin; väga külm, kalkuleeritud, taktikaline judo," rääkis Kaljulaid. "Mõtlesin matši ajal mitu korda, et vahet pole see plaan, ma lihtsalt lähen panen otse üle pea, aga see ei ole seda riski väärt. Ma arvan, et mu judo on nüüd öö ja päev võrreldes sellega, mis ta oli mõni aasta tagasi. Minu ainuke mõte oli visata, see oli väga ilus, meelelahutuslik judo, aga nagu ma ütlesin, selleks, et tulemust teha, on vaja midagi muud, täiskasvanulikku maadlust ja praegu on see liikunud kõvasti selles suunas."

Praeguse seisuga pääseks Kaljulaid olümpiamängudele võistlema, aga lukku lüüakse kvalifikatsioon kuu aega enne OM-i. Punktide kogumise pärast Kaljulaid ei muretse, ent pingevabalt ta olümpiamängude perspektiivi ka ei suhtu

"Ma panen endale väga palju pingeid peale, ma lihtsalt ei muretse sellepärast, kas ma need punktid kokku saan või ei. Aga ma kavatsen igal võistlusel endast maksimumi anda," kinnitas judoka.

Neljapäeval sõitis Kaljulaid olümpialinna Pariisi, kus võistleb pühapäeval GP-etapil. Pärast seda on võimalus punkte kogude veel kuuel võistlusel, loodetavasti kõigil ta siiski osalema ei pea. Kuu aja pärast ootab ees ka laager Türgis Antalyas.