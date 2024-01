Spordimuuseum toob külastajate ette Eesti spordi suurkujud

Alates kolmapäevast on võimalik Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis tutvuda väljapanekuga "Spordi suurKUJUD", mis toob vaatajate ette portreeskulptuuri arengu ilmekad näited.

Näitusele on valitud kümne tuntud Eesti sportlase portreed, seejuures materjalidest on esindatud nii kips, pronks, graniit kui ka šamott. Samuti on näha ka mitmed tehnikad valmistamisviisidest, alates pronksivalust ja patineerimisest, lõpetades raiumise ja tulekindla keraamilise massi ning kipsi vormimisega.

Väljapanekul saab tutvuda näiteks Ants Antsoni (Aleksander Kaasik), Joann Lõssovi (August Vomm), Kristjan Palusalu (Vambola Mets), Aavo Pikkuusi (Aime Jürjo) ja mitmete teiste spordi suurkujudega.

Näituse kuraatori ja spordimuuseumi kogude arendusspetsialisti Maris Mägi sõnul oli skulptuuride seast valikut teha keeruline, kuna kõik vääriksid esiletoomist. "Spordi suurkujude väljapanek on inspireeritud soovist näidata väikest osa spordimuuseumi skulptuurikogust, mis igapäevaselt on hoidlas külastajate eest varjul ja vajaks juba hädasti ajutist tähesära," lisas Mägi.

Valitud portreebüstid pärinevad ajavahemikust 1944-1987 ning ilmestavad hästi skulptuuri arengut sel perioodil. Näitust saab külastada spordimuuseumi lahtiolekuaegadel, sissepääs muuseumipileti ja muuseumikaardiga. Lisainfot saab Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kodulehelt.