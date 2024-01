Eesti saalihokikoondis purustas MM-valikturniiril Prantsusmaa

Eesti alustas kohtumist hästi ning läks juba avaperioodi lõpuks kolmega juhtima, kuid teisel perioodil tehti asi kindlaks, kui eestlased 20 minutiga lausa üheksa korda väravani jõudsid. Kolmandal perioodil lisasid nad veel seitse väravat, kuid lubasid vastastele kaks, teenides lõpuks kindla 19:2 võidu.

Artur Okruzko oli nelja väravaga resultatiivseim, kolme väravani jõudsid nii Alexander Dahlberg, Ken Pähn kui Egert Unga. Rome Andro Moora ja Rasmus Randoja arvele jäi kaks väravat, tabamuseni jõudsid ka Tanel Kasenurm ja Patrik Markus.

"Meie jaoks suurepärane algus, kurta ei saa. Soliidne algus," ütles Markus pärast mängu. "Ma arvan, et prantslased suutsid esimesel perioodil veel joosta, aga kui väravaid aina tuli ja tuli, siis nägime, et nad väsisid. Meil on tugev ja oskuslik meeskond, surusime aina edasi."

Neljapäeval kohtub Eesti meeskond Soomega. Eesmärk on lõpetada rühmas kahe esimese hulgas.