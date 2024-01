Muhedad kahevõistlejad meenutasid "Ringvaates" Lillehammeri olümpiat

Eesti kolmik teenis 30 aastat tagasi Lillehammeri olümpiamängudel neljanda koha, kuid ütlesid Grete Lõbule, et ise väga saavutuse peale ei mõtle. "Just enne küsisin, et kes meist esimest vahetust sõitis," sõnas esimest vahetust sõitnud Freimuth. "Ma ei mäleta. Sain ka nüüd teada. See tuleb kuskil olengu käigus, ootamatult vahel tuleb rääkida."

Levandi ütles, et teda kummitab pronksmedal siiani. Markvardt nõustus. "Eks me ikkagi tahtsime seda medalit saada. Aga nagu oleme öelnud - too päev oli jumal šveitslane ja eks ise jätsime ka palju asju tegemata," sõnas Markvardt.

Eesti kahevõistlejad olid tol ajal väga populaarsed ning võistlesid end eestlaste südametesse. Freimuth ütles, et talle tuli nii mõnigi tutvumissooviga kiri, kuid Markvardt ütles, et temale ühtegi kirja ei saabunud. "Võib-olla ma ei käinud postimajas kirjadel järgi. Äkki on siiamaani seal," sõnas Markvardt.

Kõik kolm ütlesid, et Lillehammeri olümpia melu oli vinge, alustades ilmast. "Päikesepaiste, miinuskraadid - lihtsalt fantastiline. Norra publik on suurepärane kaasaelaja, tingimused olid ka suurepärased," ütles Markvardt, kes valiti samal aastal ka Eesti parimaks meessportlaseks.

Lisaks rääkisid mehed hittloo "Lumi on muinasjutt" valmimisest ja tänasid Ollie't, kes möödunud aasta lõpus galaõhtul "Spordiaasta tähed 2023" sellest oma versiooni esitas. Kolmik ütles, et tegelikult oli olemas ka teine hittlaul.