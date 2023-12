Kergejõustikumaailma jahmatanud Kiptum läheb ründama kahe tunni piiri

24-aastane Kiptum ületas Chicago maratonil kaasmaalase Eliud Kipchoge nimele kuulunud maailmarekordi, finišeerides ajaga 2:00.35. Tippmargi uude minutisse viinud Kiptumi võiduaeg oli eelmisest rekordist 34 sekundit nobedam.

Nüüd tahab Kiptum esimesena joosta täispikka maratoni alla kahe tunni. "Minu plaanid on juba teada. Tahan maailmarekordit veelgi parandada ja barjääre edasi nihutada," rääkis keenialane Gazzetta dello Sportile.

"Ma pidin Rotterdamis juba 2022. aastal debüteerima, kuid vigastus luhtas minu plaanid. Usun, et nüüd on õige aeg proovida. Sealne rada on minu jaoks ideaalne ning tänavatele tuleb suur rahvamass, mis sunnib mind endast parimat andma. Tahan olla osa Rotterdami maratoni rikkalikust ajaloost," jätkas ta.

Rekordite jahtimisega kaasnev intensiivne treening tähendab, et Kiptum näeb oma peret praegu vaid korra nädalas. "See on minu teadlik otsus, mille olen teinud täie südametunnistusega. Minu abikaasa mõistab, et tahan oma eesmärkidele keskenduda 100-protsendiliselt," märkis rekordimees.

Pariisi olümpiapiletit Kiptumil veel pole, kuid ta kuulub Keenia koondise 10-mehelisse eelnimekirja. "Keenial on kolm kohta ja ma tahan olla üks kolmest õnnelikust. Me teeme omavahel koostööd, aga lõpuks võitleb igaüks enda eest. Kindlasti võtan sihikule ka 2025. aasta MM-i," lisas Kiptum.